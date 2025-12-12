Banco Nación: quiénes acceden a los préstamos de hasta $100.000.000

Encontrar un buen financiamiento para comprar un vehículo se ha vuelto una tarea complicada. El mercado está lleno de opciones, pero muchas veces las tasas de interés son imposibles de afrontar. Por eso, hay una noticia que sorprendió al sector. Banco Nación está ofreciendo diferentes líneas de crédito personal.

Estos préstamos están pensados para que puedas comprar tu próximo auto, ya sea cero kilómetro o usado, con requisitos adaptados a cada tipo de cliente.

Dentro de este abanico de posibilidades, hay una propuesta que se destaca. Hablamos de créditos que llegan hasta los $100.000.000 . Los plazos de devolución son muy cómodos, extendiéndose hasta 72 meses. Las condiciones para acceder a esta financiación varían según la entidad que elijas.

El Banco Nación dio un golpe fuerte en el sector con su programa llamado “+Autos con BNA” . En un contexto económico donde el crédito es caro y difícil, este plan es una excelente alternativa. Permite financiar la compra de autos, camionetas o utilitarios. Lo más importante es que no te piden un ahorro previo. El plan está disponible para vehículos nuevos o usados, siempre y cuando tengan hasta diez años de antigüedad. El programa acepta modelos tanto nacionales como importados.

La principal novedad es el costo del préstamo. El Banco Nación decidió reducir drásticamente la Tasa Nominal Anual (TNA) fija al 38% anual . Esto es un cambio gigante, ya que la mayoría de los préstamos personales en otras entidades superan el 70% de interés. El plazo máximo para devolver el dinero es de seis años (72 cuotas). El Costo Financiero Total (CFT) anual es del 57%.

Así se calcula la cuota y el ingreso mínimo al préstamo del Banco Nación

La cobertura del préstamo es total. Puede cubrir hasta el 100% del valor final del vehículo (incluyendo el IVA). Se trata de un crédito personal que se otorga "a sola firma". Esto significa una gran ventaja: no tenés que dejar el vehículo como garantía (en prenda) ni firmar pagarés complicados.

Para tener una idea del costo, por cada $10.000.000 que el banco presta, la cuota mensual queda en $420.699. Pero acá viene el requisito clave: la cuota a pagar nunca puede superar el 30% de tus ingresos mensuales comprobables.

Un ejemplo para verlo claro: si necesitás un crédito de $20.000.000, la cuota mensual será de $841.399. Para que esa cuota no exceda el 30% de tu sueldo, tu ingreso mínimo deberá ser de $2.804.663. Si el monto sube a $50.000.000, la cuota ronda los $2.103.497, y el ingreso mínimo sube a $7.011.658. El cobro de la cuota se hace de forma automática, debitándose de una caja de ahorros que debe tener fondos suficientes.

¿Quiénes son los beneficiarios y cómo se tramita?

Este plan está pensado para un amplio sector. Pueden acceder a él todas las personas mayores de 18 años que tengan capacidad de tomar deuda en el sistema financiero. Esto incluye a jubilados y pensionados. Un punto a favor: no es obligatorio ser cliente del Banco Nación previamente. No tenés que perder tiempo yendo a una sucursal.

El trámite es completamente ágil y se hace en el mismo lugar donde vas a comprar el auto, es decir, en la concesionaria. El proceso fue simplificado al máximo:

Te presentás en la concesionaria llevando tu DNI.

Consultás si están adheridos al plan “+Autos” y averiguás el monto que te pueden prestar según tus ingresos.

El vendedor carga tus datos personales y los del vehículo en el sistema del banco.

Desde tu teléfono móvil, con la aplicación BNA+, validás tu identidad y aceptás las condiciones del crédito.

Si todo está correcto, el préstamo se aprueba en ese mismo instante y podés concretar la compra de tu vehículo.

El listado de todas las concesionarias que participan del programa y los detalles específicos del préstamo se pueden consultar directamente en el sitio web oficial del Banco Nación. Esta es una oportunidad real para cambiar el auto o camioneta sin someterse a tasas excesivas.