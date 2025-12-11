A cuánto cotiza el dólar tras la licitación del Tesoro

En la licitación de ayer, el Gobierno capturó US$1.000 millones. Cómo se vieron afectadas las distintas cotizaciones del dólar.

La carrera alcista del dólar parece no tener fin, y el blue ya cruzó la barrera psicológica de los 1.500 pesos.

Luego de la licitación del Tesoro del Bonar 29N, un nuevo bono en dólares, el mercado cambiario mostró leves modificaciones en algunas cotizaciones del dólar. Cabe recordar que la licitación implicó el regreso al mercado de deuda en moneda dura del país tras ocho años.

El dólar minorista se vende a $1.460 en la pizarra del Banco Nación, mientras que el tipo de cambio mayorista cotiza a $1.438. En tanto, el dólar blue cotiza a $1.450, sin cambios respecto al cierre del miércoles.

Por el lado de los tipo de cambios financieros, las cotizaciones muestran leves subas en torno al 0,3%. El MEP cotiza a $1.475,06 y el CCL opera a $1.501,19.

En la licitación de ayer, el Gobierno levantó US$ 1000 millones con el nuevo Bonar 2029 en dólares.