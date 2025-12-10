Leve baja del dólar mientras el Gobierno se prepara para la vuelta al mercado de deudas

Mientras el Gobierno nacional con Luis Caputo y Javier Milei a la cabeza preparan todo para que el país vuelva al mercado de deuda en dólares, el mismo dólar se despertó esta semana y aumentó levemente su cotización. Lo mismo ocurrió con la cotización que va en paralelo.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

La divisa estadounidense operó en la baja respecto al cierre previo -que se ubicó en $1.465-, en un contexto de expectativa por las licitaciones en dólares y en pesos que encarará el Ministerio de Economía.

Hoy se conoce la licitación por el título BONAR 2029N , a cuatro años de plazo (a noviembre de 2029 durante un nuevo mandato presidencial), con cupón semestral, tasa de 6,5% y pago del capital en el vencimiento.

El ministro de Economía Luis Caputo anticipó que buscará obtener un monto de US$1.000 millones a una tasa del 9%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.455 y $1.460 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

dolar.jpg El dólar blue pegó un leve salto.

La cotización del dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una suba de 0,35% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.438, bajó 0,2% y quedó a 78 pesos del techo cambiario (hoy en $1.516).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,29% hasta $1.473,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) cayó 0,09% hasta los $1.501.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$41.739 millones.