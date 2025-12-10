Caputo se prepara para la vuelta a los mercados de deuda en dólares y busca conseguir US$ 1.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo , enfrenterá este miércoles una licitación clave que será seguida de cerca por el mercado. Se trata de la vuelta de Argentina a los mercados de deuda, con un nuevo bono en dólares tras casi ochco años sin emitir un titulo en moneda dura.

Caputo sale a la cancha con el Bonar 29N, un título con vencimiento al 30 de noviembre de 2029, es decir a cuatro años, una tasa de cupón de 6,5% TNA, contará con pagos semestrales y el repago de capital del 100% se realizará al momento del vencimiento. A su vez, se suscribirá y pagará en dólares.

Por su parte, será emitido bajo legislación Argentina, por lo que no se trata de del regreso a los mercados internacionales de crédito. Al ser legislación local no necesita pasar por el Congreso, como si en caso que quiera colocar deuda bajo ley extranjera.

El objetivo es conseguir divisas para hacerle frente a parte de los vencimientos de enero, que ascienden a US$ 4.300 millones. El propio comunicado del equipo económico sostuvo que se buscará cubrir el capital de los AL 29 y AL30, que suman US$ 1.187 millones.

El titular dele Palacio de Hacienda precisó que su objetivo es conseguir "aproximadamente US$ 1.000 millones a una tasa por debajo del 9%" en la licitación del Bonar 29N.

La incógnita que ronda para la licitación de este miércoles es con qué tasa de retorno (TIR) se adjudicará el nuevo bono y cuál es el precio de corte. Caputo se ilusiona con una tasa por debajo del 9%, los analistas sostienen una TIR cercana entre el 10% y11,5%, y un precio de corte entre US$ 88,5 y US$ 89,5.

"Es una licitación relevante ya que es la puerta, a lo que probablemente sea lo que más ansíe la secreatria de finanzas en 2026, que es volver a los mercados internacionales de deuda, para poder rollear sus vencimientos, como hace cualquier pais normal", señaló Nicolás Cappella, analista financiero del grupo IEB.

Caputo refuerza medidas para la licitación del Bonar 2029N

Luis Caputo autorizó a apalancarse con cauciones bursátiles para participar en la licitación del Bonar 29N, mediante la Resolución 668/2025 publicada en el Boletín Oficial el martes.

“La medida luce orientada a que compañías de seguro puedan demandar el nuevo Bonar”, apuntó Juan Manuel Franco, economista del Grupo SBS.