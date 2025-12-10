ARCA subasta productos vitales para autos: cómo participar

ARCA confirmó la realización de una nueva subasta antes de que finalice el año. Se trata de un remate que se llevará adelante el próximo 22 de diciembre a través del sitio oficial del Banco Ciudad . Ya hay interesados en cómo participar y en esta nota te contamos cómo hacer.

El organismo dispuso la nueva subasta antes de que finalice el 2025 y será la última del año ya que por las fechas no hay anuncios de un nuevo remate en las semanas finales antes del 2026. Sin embargo, ARCA ya prepara las subastas del próximo año con un calendario movido en enero.

La subasta del 22 de diciembre cuenta con unos 13 lotes que contienen bidones de aceites de marcas Castrol: 12 lotes contienen aceite lubricante para autos de la marca mencionada por 20 litros. Cada lote trae entre un bidón y tres bidones.

Mientras que el lote restante también trae aceite lubricante para vehículos de marca Castrol pero de cuatro litros en total.

La mayoría de estos bidones de aceite son fabricados en 2023 y se venderán en el estado en el que se encuentran y se exhiben.

aceite Los bidones de aceite que subasta ARCA

Cómo participar de la subasta

Para participar de la subasta que realiza el Banco Ciudad en conjunto con ARCA, se debe iniciar sesión en el sitio de subastas de la entidad bancaria haciendo click en el siguiente link.

Una vez dentro del sitio hay que registrarse creando un usuario o mismo iniciar sesión en caso de ya contar con una cuenta o haber participado de una subasta anterior.

Luego habrá que seleccionar la subasta a participar y que genera interés en el usuario. Allí se mostrarán los montos en los que se van a comercializar los productos y una vez que llegue el día habrá que iniciar una puja dependiendo el valor que esté dispuesto a gastar el usuario en ese elemento o producto.

Por su parte, el Banco Ciudad aclaró que tras la subasta no se realizarán envíos. "Asimismo, se hace saber a los oferentes que la entidad vendedora se encuentra facultada para modificar tanto, la base como así también alguna de las demás condiciones de venta hasta 48h. hábiles anteriores al acto de la subasta", destacaron.

"Para retiro por parte de un tercero autorizado: el comprador deberá autorizar el retiro de la mercadería a través de una nota con firma certificada ante escribano público o por la entidad bancaria donde el titular posee la cuenta con la que opero durante la subasta y las Boletas Definitivas originales a fin de evitar demoras en el momento de la entrega", manifestaron.