ARCA: cuántos dólares podés depositar sin problemas en abril

Tras subir los topes, los bancos informan a ARCA (ex AFIP) movimientos desde $50 millones. Cómo es el cálculo en dólares y qué papeles presentar.

La actualización de montos de la ARCA busca simplificar la operatoria de los ahorristas minoristas en 2026. Foto: Archivo

En un escenario de mayor flexibilidad para el movimiento de divisas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazo la Afip, mantiene actualizados los montos a partir de los cuales las entidades financieras están obligadas a informar las transacciones de sus clientes.

A partir de este mes de abril de 2026, la flexibilización de los controles permite a los ahorristas operar con montos significativamente superiores a los del año pasado sin la obligación de presentar documentación respaldatoria inmediata. Esta actualización de los umbrales de fiscalización rige de manera uniforme tanto para las transacciones en pesos como para los depósitos en dólares.

Los nuevos límites de control de ARCA para 2026 El dato fundamental para los usuarios es que el tope para acreditaciones y extracciones mensuales se ha fijado en $50.000.000. Este límite, aunque expresado en moneda nacional, rige para la totalidad de las cuentas del titular, incluyendo las cajas de ahorro en dólares. Para determinar si un depósito en divisas ingresa en el "radar" de la ARCA, las entidades financieras realizan la conversión automática tomando como referencia el tipo de cambio oficial del día de la operación.

Sin embargo, el control no se limita a transacciones individuales que superen dicho monto. El sistema de fiscalización es integral: el banco informará automáticamente al organismo recaudador tanto si la suma de los movimientos del mes alcanza el umbral, como si el saldo final acumulado al cierre del período supera los $50 millones.

dolares El sistema de fiscalización de la ARCA controla tanto los ingresos mensuales como el saldo final en cuenta al cierre del mes. Archivo. ¿Qué pasa si supero el monto de $50 millones? Es importante aclarar que superar estos montos no implica una sanción automática ni el bloqueo de la cuenta. Significa, simplemente, que la operación entra en el régimen de información del banco hacia la ARCA.