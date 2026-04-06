ARCA actualizó controles en abril: los movimientos que disparan las alertas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) puso en marcha desde abril de 2026 un esquema actualizado de los controles sobre movimientos financieros, con nuevos parámetros que alcanzan tanto a cuentas bancarias como a billeteras virtuales . Los detalles a tener en cuenta para contribuyentes.

El organismo fijó como principal referencia un umbral de $50.000.000 mensuales para personas físicas, a partir del cual las entidades financieras deben informar los movimientos al fisco. En el caso de personas jurídicas, el límite se ubica en $30.000.000 mensuales.

Estos controles no implican una prohibición para operar con esos montos, pero sí habilitan a ARCA a analizar las transacciones y, en caso de inconsistencias, solicitar documentación respaldatoria.

El sistema no se limita a una única transferencia , sino que evalúa el total de movimientos mensuales. Entre las principales operaciones alcanzadas se encuentran:

Esto significa que incluso varias operaciones pequeñas pueden generar una alerta si, en conjunto, superan los límites establecidos.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ARCA.

Exceder los topes no genera automáticamente sanciones, pero sí activa un proceso de revisión. En esos casos, ARCA puede requerir documentación que justifique el origen de los fondos, como facturas, recibos de sueldo, contratos o certificaciones contables.

Si el contribuyente no logra respaldar los movimientos o existen diferencias con lo declarado, el organismo puede avanzar con medidas como ajustes fiscales, recategorizaciones o sanciones más severas.

El nuevo esquema forma parte de una política de fiscalización más estricta, que también incluye reportes automáticos por parte de bancos y billeteras virtuales cuando se superan determinados umbrales.