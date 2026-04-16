ARCA: paso a paso, cómo ver si tenés deuda en el monotributo
ARCA habilita distintas herramientas para que los monotributistas puedan consultar su deuda y verificar el estado de sus pagos de forma online.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que el próximo 20 de abril vence el pago del monotributo correspondiente a este mes. En este contexto, es clave que los contribuyentes revisen si tienen deudas para evitar intereses o inconvenientes en su situación fiscal.
El organismo permite consultar el estado de cuenta de forma online, tanto desde su sitio web como a través de la aplicación oficial. De esta manera, cada monotributista puede verificar si tiene pagos pendientes y regularizar su situación de manera simple.
Cómo consultar la deuda del monotributo en ARCA
Para revisar si hay deuda desde la web, se deben seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal
- Acceder al servicio “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”
- Hacer clic en la opción “Cálculo de deuda”
- Analizar la tabla con el capital adeudado y los intereses
- Seleccionar los períodos y generar un VEP o pagar mediante código QR
Cómo ver la deuda desde la app
Otra alternativa es consultar el estado de cuenta desde el celular mediante la app ARCA Móvil. El procedimiento es simple:
- Ingresar con usuario y contraseña
- Buscar el ícono de “Deuda”
- Consultar el monto total pendiente
- Acceder al detalle mes por mes
Qué pasa si no se paga el monotributo
No abonar la cuota antes del vencimiento genera intereses resarcitorios sobre el monto adeudado. Además, la acumulación de deuda puede derivar en restricciones dentro del sistema o en la necesidad de regularizar la situación para seguir operando con normalidad. Por eso, verificar el estado de cuenta y mantener los pagos al día es fundamental para evitar recargos y problemas con ARCA.