ARCA: paso a paso, cómo ver si tenés deuda en el monotributo

ARCA habilita distintas herramientas para que los monotributistas puedan consultar su deuda y verificar el estado de sus pagos de forma online.

El próximo 20 de abril vence la cuota mensual del monotributo; ARCA recomienda chequear saldos pendientes para evitar intereses. Foto: Walter Moreno/MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que el próximo 20 de abril vence el pago del monotributo correspondiente a este mes. En este contexto, es clave que los contribuyentes revisen si tienen deudas para evitar intereses o inconvenientes en su situación fiscal.

El organismo permite consultar el estado de cuenta de forma online, tanto desde su sitio web como a través de la aplicación oficial. De esta manera, cada monotributista puede verificar si tiene pagos pendientes y regularizar su situación de manera simple.

Cómo consultar la deuda del monotributo en ARCA Para revisar si hay deuda desde la web, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal

Acceder al servicio “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”

Hacer clic en la opción “Cálculo de deuda”

Analizar la tabla con el capital adeudado y los intereses

Seleccionar los períodos y generar un VEP o pagar mediante código QR Cómo ver la deuda desde la app Otra alternativa es consultar el estado de cuenta desde el celular mediante la app ARCA Móvil. El procedimiento es simple: