ARCA sale a buscar a contribuyentes que incumplan con estas restricciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) intensificó los controles sobre contribuyentes y ya mantiene activa una base de datos que podría derivar en restricciones para operar en el sistema económico formal. La medida alcanza tanto a personas físicas como a empresas que presenten inconsistencias fiscales o información que no pueda ser verificada.

Según se informó, el organismo identifica como “no confiables” a aquellos contribuyentes cuyas declaraciones, documentación o movimientos económicos no coinciden con su capacidad operativa o financiera . En estos casos, la CUIT no es dada de baja, pero sí puede quedar sujeta a limitaciones administrativas que impactan directamente en la actividad comercial.

La inclusión en esta base implica controles más estrictos y posibles restricciones temporales para realizar operaciones. Esto puede afectar el acceso a servicios clave, como medios de pago, trámites impositivos y herramientas vinculadas al funcionamiento cotidiano de negocios y profesionales.

Entre las principales causas que pueden derivar en esta situación se encuentran las inconsistencias entre ingresos declarados y movimientos reales, la falta de documentación respaldatoria, irregularidades en declaraciones juradas y el incumplimiento de obligaciones fiscales.

Desde ARCA señalan que el objetivo no es sancionar de manera definitiva, sino inducir a la regularización. Para ello, los contribuyentes pueden iniciar un trámite de “reactivación” mediante una presentación digital, donde deberán aportar pruebas que respalden la legitimidad de sus operaciones.

Mientras dure el proceso de verificación, la CUIT puede permanecer con estado administrativo limitado, lo que implica dificultades para operar con normalidad. La resolución final será comunicada a través del domicilio fiscal electrónico.

En este contexto, especialistas recomiendan mantener actualizada la información registral, declarar correctamente ingresos y conservar documentación que respalde cada operación. La creciente digitalización de los controles y el cruce de datos hacen que cualquier inconsistencia pueda ser detectada con mayor rapidez.

La medida se inscribe en un esquema más amplio de fiscalización, donde el organismo busca fortalecer la transparencia y reducir la evasión en un escenario económico cada vez más monitoreado.