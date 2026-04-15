Ganancias ARCA: desde qué sueldo se paga el impuesto en mayo 2026
ARCA actualizó el impuesto a las Ganancias y definió los nuevos pisos salariales que regirán desde mayo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó la actualización de las escalas del Impuesto a las Ganancias que regirán para los salarios de mayo. El ajuste se realiza tomando como referencia la suba de precios del segundo semestre de 2025 (julio-diciembre), que se situó en un 14,29%, dentro de una inflación anual acumulada que cerró el año pasado en 31,5%.
Los nuevos pisos para mayo 2026
Con las nuevas escalas, el impacto varía según la situación familiar y el nivel de ingresos. Para un empleado soltero sin hijos, el piso se ubica en un sueldo bruto de $2.998.725, equivalente a un ingreso neto cercano a $2.488.942 tras los descuentos.
En el caso de quienes tienen cargas de familia, el mínimo no imponible se eleva. Un trabajador con un hijo comenzará a tributar desde un ingreso neto de $2.692.757, mientras que con dos hijos el umbral asciende a $2.896.573.
El mayor margen corresponde a quienes están casados y tienen dos hijos. En este escenario, el impuesto se aplicará recién a partir de un salario neto de $3.300.726, convirtiéndose en el piso más alto de la escala vigente para este semestre.
Las deducciones personales: los nuevos valores
El esquema del impuesto se mantiene progresivo, con alícuotas que van del 5% para ingresos más bajos hasta el 35% para quienes superan los $60,7 millones anuales.
En cuanto a las deducciones, la Ganancia No Imponible mensual quedó fijada en $429.316, mientras que por cada hijo se podrán descontar $203.905 de la base imponible. El objetivo de estos cambios es evitar que las subas salariales queden neutralizadas por el impacto del impuesto, en un contexto inflacionario que sigue marcando la dinámica de los ingresos.