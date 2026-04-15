Ganancias ARCA: desde qué sueldo se paga el impuesto en mayo 2026

ARCA actualizó el impuesto a las Ganancias y definió los nuevos pisos salariales que regirán desde mayo.

ARCA actualiza las escalas dos veces al año en función de la inflación. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó la actualización de las escalas del Impuesto a las Ganancias que regirán para los salarios de mayo. El ajuste se realiza tomando como referencia la suba de precios del segundo semestre de 2025 (julio-diciembre), que se situó en un 14,29%, dentro de una inflación anual acumulada que cerró el año pasado en 31,5%.

Los nuevos pisos para mayo 2026 Con las nuevas escalas, el impacto varía según la situación familiar y el nivel de ingresos. Para un empleado soltero sin hijos, el piso se ubica en un sueldo bruto de $2.998.725, equivalente a un ingreso neto cercano a $2.488.942 tras los descuentos.

En el caso de quienes tienen cargas de familia, el mínimo no imponible se eleva. Un trabajador con un hijo comenzará a tributar desde un ingreso neto de $2.692.757, mientras que con dos hijos el umbral asciende a $2.896.573.

El mayor margen corresponde a quienes están casados y tienen dos hijos. En este escenario, el impuesto se aplicará recién a partir de un salario neto de $3.300.726, convirtiéndose en el piso más alto de la escala vigente para este semestre.

El Impuesto a las Ganancias era una de las medidas pendientes Foto: Foto NA Los nuevos valores del impuesto se ajustan según la inflación del segundo semestre de 2025. Foto: Foto NA