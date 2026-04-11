Vencimientos ARCA en abril 2026: fechas clave para monotributo, IVA y Ganancias
ARCA publicó el calendario de vencimientos de abril 2026 para monotributo, IVA, Ganancias y Casas Particulares.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene definido el calendario de vencimientos impositivos para abril 2026. Monotributo, IVA, Ganancias y Casas Particulares son las obligaciones que los contribuyentes deben tener en cuenta para evitar sanciones e intereses por mora.
Casas Particulares
Los empleadores de personal doméstico tienen dos fechas importantes este mes. El pago obligatorio mediante el Formulario 102/RT vence el 10 de abril para todos los CUIT sin distinción. El pago voluntario a través del Formulario 575/RT, en cambio, vence el 15 de abril, también para todas las terminaciones de CUIT.
Ganancias y Bienes Personales
El quinto anticipo del año 2025 vence de forma escalonada según la terminación del CUIT:
- CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: vence el 13 de abril.
- CUIT terminados en 4, 5 y 6: vence el 14 de abril.
- CUIT terminados en 7, 8 y 9: vence el 15 de abril.
IVA y Libro de IVA Digital: vencimientos abril
La presentación y pago de la declaración jurada se distribuye a lo largo de la semana del 20 de abril:
- CUIT terminados en 0 y 1: 20 de abril.
- CUIT terminados en 2 y 3: 21 de abril.
- CUIT terminados en 4 y 5: 22 de abril.
- CUIT terminados en 6 y 7: 23 de abril.
- CUIT terminados en 8 y 9: 24 de abril.
Monotributo
El pago mensual del monotributo vence el 20 de abril para todos los contribuyentes, independientemente de la terminación del CUIT. Para evitar recargos, ARCA recomienda realizar los pagos con anticipación y verificar el estado de las obligaciones a través del sitio oficial del organismo.