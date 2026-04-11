Vencimientos ARCA en abril 2026: fechas clave para monotributo, IVA y Ganancias

ARCA publicó el calendario de vencimientos de abril 2026 para monotributo, IVA, Ganancias y Casas Particulares.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene definido el calendario de vencimientos impositivos para abril 2026. Monotributo, IVA, Ganancias y Casas Particulares son las obligaciones que los contribuyentes deben tener en cuenta para evitar sanciones e intereses por mora.

Casas Particulares Los empleadores de personal doméstico tienen dos fechas importantes este mes. El pago obligatorio mediante el Formulario 102/RT vence el 10 de abril para todos los CUIT sin distinción. El pago voluntario a través del Formulario 575/RT, en cambio, vence el 15 de abril, también para todas las terminaciones de CUIT.

Ganancias y Bienes Personales El quinto anticipo del año 2025 vence de forma escalonada según la terminación del CUIT:

CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: vence el 13 de abril.

CUIT terminados en 4, 5 y 6: vence el 14 de abril.

CUIT terminados en 7, 8 y 9: vence el 15 de abril. IVA y Libro de IVA Digital: vencimientos abril La presentación y pago de la declaración jurada se distribuye a lo largo de la semana del 20 de abril: