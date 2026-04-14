ARCA: cuántos dólares se pueden depositar en una cuenta sin levantar las alertas

En un contexto de flexibilización de controles y búsqueda de mayor bancarización, el Gobierno nacional redefinió los parámetros bajo los cuales se pueden depositar dólares en cuentas bancarias sin generar alertas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ).

Las nuevas disposiciones, vigentes en abril de 2026, introducen cambios clave tanto en los montos que pueden depositarse sin justificar el origen de los fondos como en los umbrales a partir de los cuales el organismo fiscal puede requerir información adicional.

De acuerdo con la normativa actual, los bancos no están obligados a exigir documentación sobre el origen de los dólares cuando el depósito no supere el equivalente a 40 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

Con el salario mínimo actualizado, ese umbral se ubica en torno a los $13.872.000, es decir, cerca de u$s10.000.

Por debajo de ese monto, las entidades financieras solo deben identificar al depositante, pero no pedir comprobantes adicionales. Esta medida apunta a facilitar el ingreso al sistema formal de dólares que los ahorristas mantienen fuera del circuito bancario.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ARCA.

Qué pasa si se superan los montos

Cuando los depósitos exceden ese límite, las entidades pueden solicitar documentación que respalde el origen de los fondos, en línea con las normas de prevención de lavado de dinero.

Además, ARCA estableció nuevos umbrales de control más altos para distintas operaciones financieras. Por ejemplo:

Transferencias o acreditaciones: hasta $50 millones para personas físicas

Extracciones en efectivo: hasta $10 millones

Saldos bancarios mensuales: hasta $50 millones

En todos los casos, si se superan estos valores, las entidades deben informar los movimientos al organismo fiscal. Para depósitos en dólares, los bancos realizan la conversión a pesos al tipo de cambio oficial para verificar estos límites.

Más allá de los montos, el aspecto clave sigue siendo la trazabilidad del dinero. ARCA puede requerir explicaciones si detecta inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos en cuenta.

Se consideran válidos, por ejemplo:

Dólares comprados en el mercado oficial

Operaciones vía dólar MEP

Venta de activos o criptomonedas con respaldo documental

Por el contrario, si las divisas provienen del mercado informal y no pueden justificarse, el organismo puede presumir un origen irregular, lo que podría derivar en sanciones bajo la Ley Penal Cambiaria.