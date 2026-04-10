ARCA subasta PlayStation 5 desde $200.000: cuándo es el remate

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) anunció una nueva subasta pública online que despierta gran interés entre los fanáticos de la tecnología: pondrá a la venta consolas PlayStation 5 incautadas por la Aduana, con precios base muy por debajo del mercado.

El remate incluirá un total de 12 unidades, entre modelos estándar de 1 TB y versiones Pro de 2 TB, todas con su respectivo control inalámbrico DualSense. Los valores iniciales parten desde los $200.000 para las versiones más básicas, mientras que las PS5 Pro tendrán una base de $355.500.

Estos precios contrastan fuertemente con los del mercado actual , donde una PS5 nueva puede superar el millón de pesos, dependiendo del modelo y el canal de venta.

La subasta se realizará el próximo 23 de abril de 2026 bajo modalidad completamente online, a través de la plataforma del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento forma parte de una política del organismo para liberar espacio en depósitos aduaneros y recuperar valor económico de mercadería incautada.

ChatGPT Image 30 mar 2026, 03_59_31 p.m. PlayStation 5 a disposición de ARCA. Imagen generada por la IA

Cómo participar paso a paso

Las personas interesadas en participar deberán cumplir con una serie de requisitos:

Registrarse en el portal de subastas del Banco Ciudad

Inscribirse en la convocatoria específica

Realizar un depósito en garantía equivalente al 10% del valor base del lote

Ingresar el día de la subasta para realizar las ofertas en tiempo real

Este depósito será reintegrado en caso de no resultar ganador.

Uno de los puntos clave es que no se realizan envíos, por lo que quienes resulten adjudicatarios deberán retirar los productos de manera presencial en el lugar indicado.

Además, como en toda subasta, el precio final dependerá de la competencia entre los oferentes, por lo que podría superar ampliamente el valor base inicial.

En un contexto donde los productos tecnológicos tienen precios elevados en Argentina, esta subasta aparece como una oportunidad atractiva para acceder a consolas de última generación a valores significativamente más bajos.