ARCA: cuánta plata podés recibir por transferencia sin llamar la atención

A simple vista, recibir plata por transferencia parece una operación más de todos los días. Un envío entre familiares, un pago, una devolución, un ingreso extra. Nada raro. Sin embargo, cuando esos movimientos empiezan a crecer y no guardan relación con lo que una persona tiene declarado, el tema deja de ser tan simple y ARCA empieza a investigar.

Ahí aparece ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que mantiene bajo observación cuentas bancarias y billeteras virtuales para detectar inconsistencias entre lo que circula y lo que figura ante el fisco.

Una de las dudas más repetidas gira en torno a una supuesta cantidad máxima de transferencias por mes. Pero el punto no pasa por ahí. No hay un tope fijo de operaciones que, por sí solo, active una investigación. Lo que analiza el organismo es otra cosa: el volumen total del dinero, su procedencia y, sobre todo, si esos fondos son coherentes con la situación fiscal del titular de la cuenta. En otras palabras, el foco está puesto en la trazabilidad. De dónde viene la plata, por qué ingresó y si tiene respaldo.

Ese control no se hace de manera aislada . Bancos y billeteras virtuales reportan automáticamente determinados movimientos cuando superan ciertos parámetros. En ese paquete entran transferencias, depósitos y saldos que alcanzan montos de referencia definidos por el sistema. A partir de esos datos, ARCA cruza información y puede detectar diferencias entre los ingresos declarados y el dinero que efectivamente se mueve. No siempre eso deriva en un problema, pero sí puede abrir una instancia de revisión.

En este punto aparece otra confusión habitual: creer que existe una cifra exacta, universal y definitiva a partir de la cual el organismo “investiga”. En rigor, no hay un único monto oficial que funcione como disparador automático para todos los casos. De todos modos, sí existen valores de referencia. En general, cuando los movimientos mensuales rondan o superan sumas cercanas a los $200.000 o $400.000, según el tipo de cuenta y de operación, las entidades financieras suelen informar esos datos y se activan alertas internas.

Eso, por supuesto, no quiere decir que haya sanción inmediata ni que todo movimiento elevado sea irregular. Lo que ocurre, en la práctica, es que ARCA puede mirar con más atención esos ingresos para determinar si tienen justificación. Un empleado en relación de dependencia, por ejemplo, podría recibir transferencias por montos importantes y no tener inconvenientes, siempre que pueda demostrar el origen de esa plata. El problema no es necesariamente cuánto entra, sino si hay forma de explicarlo.

También pesa el historial de la cuenta. No genera el mismo efecto una cuenta con actividad frecuente y consistente que otra que, sin antecedentes, empieza a mover sumas altas de golpe. Los cambios bruscos, los ingresos atípicos o los fondos sin una lógica aparente suelen llamar más la atención que una operatoria habitual.

Qué puede pasar si ARCA detecta inconsistencias

Cuando los movimientos bancarios o digitales superan lo que el organismo considera relevante, lo más común no es una multa automática, sino un pedido de justificación. En esa instancia, el titular puede tener que presentar comprobantes que respalden el origen del dinero: facturas, contratos, recibos o cualquier otra documentación que permita demostrar que esos fondos no son ingresos ocultos ni dinero sin declarar. Si la situación está clara, el tema no suele avanzar.

El escenario cambia cuando no hay respaldo. Ahí sí ARCA puede considerar que se trata de ingresos no declarados y avanzar con ajustes impositivos, multas o incluso recategorizaciones, según el caso. Por eso, muchos especialistas insisten en una idea bastante simple, pero clave: que los números cierren. Es decir, que exista una relación lógica entre lo que una persona declara y lo que efectivamente entra en sus cuentas.

La clave no está en contar transferencias

Más que llevar la cuenta de cuántas veces te transfirieron en el mes, conviene mirar el panorama completo. ARCA no se guía por un número mágico de operaciones, sino por la consistencia general de los movimientos. Si el dinero que recibís tiene explicación y está en línea con tu perfil fiscal, el riesgo se reduce. Si no, cualquier desajuste puede convertirse en una señal de alerta.

En tiempos en los que cada vez más pagos pasan por bancos y billeteras virtuales, el control se volvió más fino. Y aunque eso no significa que toda transferencia sea sospechosa, sí obliga a prestar atención. Porque, al final, lo que más pesa no es la cantidad de envíos recibidos, sino la historia que esos movimientos cuentan sobre tu economía.