ARCA: cómo consultar la deuda del monotributo y acordar un plan de pagos

Mantener al día el pago del monotributo es clave para no perder beneficios como la cobertura de obra social o los aportes jubilatorios. En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) ofrece herramientas digitales simples para que los contribuyentes puedan verificar si tienen deudas y regularizar su situación de manera rápida.

Según detallan fuentes oficiales y guías recientes, existen distintas formas de consultar el estado de deuda , tanto desde el celular como desde la computadora .

Los monotributistas pueden verificar si tienen pagos pendientes a través de la app oficial o el sitio web de ARCA. El procedimiento es sencillo:

Otra alternativa es utilizar el servicio “Consulta de deudas” en la web oficial, donde también se puede descargar comprobantes o generar un Volante Electrónico de Pago (VEP).

El incumplimiento en los pagos puede generar intereses, multas e incluso la pérdida de beneficios del régimen simplificado. Además, la acumulación de deuda puede derivar en restricciones para acceder a determinados servicios o planes fiscales.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ

Por eso, ARCA recomienda revisar periódicamente el estado de cuenta y cumplir con los vencimientos, que generalmente operan el día 20 de cada mes.

Cómo regularizar la deuda en ARCA

Una vez detectada la deuda, existen varias opciones de pago:

Generar un VEP para abonar desde homebanking o billeteras virtuales.

Pagar con tarjeta de crédito o débito.

Utilizar redes de cobranza como Pago Fácil o Rapipago.

Adherirse a planes de pago en cuotas en caso de montos elevados. ()

Estas alternativas permiten a los contribuyentes ponerse al día sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Con la digitalización de los servicios de ARCA, consultar la deuda de monotributo se volvió un proceso rápido y accesible. Controlar periódicamente la situación fiscal no solo evita recargos, sino que también garantiza el acceso continuo a los beneficios del régimen.