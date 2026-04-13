ARCA: cómo consultar la deuda del monotributo y acordar un plan de pagos
ARCA confirmó cómo se pueden consultar la deuda del monotributo. Cómo ver el monto y pagarlo en cuotas.
Mantener al día el pago del monotributo es clave para no perder beneficios como la cobertura de obra social o los aportes jubilatorios. En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece herramientas digitales simples para que los contribuyentes puedan verificar si tienen deudas y regularizar su situación de manera rápida.
Según detallan fuentes oficiales y guías recientes, existen distintas formas de consultar el estado de deuda, tanto desde el celular como desde la computadora.
Cómo consultar la deuda de monotributo en ARCA
Los monotributistas pueden verificar si tienen pagos pendientes a través de la app oficial o el sitio web de ARCA. El procedimiento es sencillo:
- Ingresar a la aplicación ARCA Móvil o al portal web con CUIT/CUIL y Clave Fiscal.
- Dirigirse a la opción “Deudas” dentro del menú principal.
- Visualizar el monto total adeudado junto con el detalle por períodos e impuestos.
- Acceder a “Ver detalle” para revisar el historial completo de pagos y vencimientos.
Otra alternativa es utilizar el servicio “Consulta de deudas” en la web oficial, donde también se puede descargar comprobantes o generar un Volante Electrónico de Pago (VEP).
El incumplimiento en los pagos puede generar intereses, multas e incluso la pérdida de beneficios del régimen simplificado. Además, la acumulación de deuda puede derivar en restricciones para acceder a determinados servicios o planes fiscales.
Por eso, ARCA recomienda revisar periódicamente el estado de cuenta y cumplir con los vencimientos, que generalmente operan el día 20 de cada mes.
Cómo regularizar la deuda en ARCA
Una vez detectada la deuda, existen varias opciones de pago:
- Generar un VEP para abonar desde homebanking o billeteras virtuales.
- Pagar con tarjeta de crédito o débito.
- Utilizar redes de cobranza como Pago Fácil o Rapipago.
- Adherirse a planes de pago en cuotas en caso de montos elevados. ()
Estas alternativas permiten a los contribuyentes ponerse al día sin necesidad de realizar trámites presenciales.
Con la digitalización de los servicios de ARCA, consultar la deuda de monotributo se volvió un proceso rápido y accesible. Controlar periódicamente la situación fiscal no solo evita recargos, sino que también garantiza el acceso continuo a los beneficios del régimen.