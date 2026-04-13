Wall Street: los bonos suben, las acciones operan mixtas y el riesgo país coquetea con los 540 puntos

Los activos argentinos se mueven con subas generalizadas en Wall Street. El riesgo país se comprime.

Los activos argentinos se mueven con subas generalizadas en Wall Street. Los bonos

Esto se da en un contexto, donde los inversores globales siguen de cerca los acontecimientos en la guerra en Medio Oriente. Tras los truncados avences en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadonidense, Donald Trump, ordenó el bloqueo del estrecho de Ormuz en represalia.

En ese esenario, sa deuda soberana en dólares resiste el clima global, y sube hasta 0,5% en Nueva York este lunes. En cambio, los bonos bajo legislación local operan en rojo.

El riesgo país se ubica en 541 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,2%. Las acciones del panel líder cotizan mixtas, con subas de hasta 1,9% lideradas por Transportadora Gas del Sur.