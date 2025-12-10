Licitación exitosa: el Gobierno levantó US$ 1000 millones con el nuevo Bonar 2029 en dólares

La esperada licitación de deuda en dólares tras ocho años se mantuvo en los niveles esperados por los inversores, pagando una tasa de 6,5%.

La Secretaría de Finanzas colocó 1.000 millones del nuevo Bonar 2029 en dólares marcando el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera. con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. Fue una licitación que estuvo en la mira de los inversores por lo que significa una nueva salida a los mercados voluntarios de deuda-

"Luego de casi 8 años de ausencia en los mercados de financiamiento en moneda extranjera, el Tesoro colocó 1.000 millones de un nuevo bono a 4 años, con cupón del 6,5%, bajo legislación argentina", indicaron fuentes del Ministerio de Economía, que anticiparon además que "se recibió un total de ofertas por más de 1.400 millones, de un total de más de 2500 inversores".

Impacto en el riesgo país Según la información oficial el rendimiento al precio de corte terminó en una tasa anual de 9,26%, "equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar", remarcaron en el Palacio de Hacienda.

Así, desde el Gobierno destacaron que esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento "y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de 'fundamentals' económicos".

Tal como esperaba el mercado el resultado de esta colocación de títulos en dólares será utilizado para cumplir con el vencimiento de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el 9 de enero de 2026.