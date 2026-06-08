El biodiésel vuelve al centro del debate y genera expectativas económicas

La posible aprobación de cambios en la ley de biodiésel fue destacada como “la buena noticia” de la jornada por el columnista económico Carlos Burgueño en el programa MDZ Club, por la 105.5 FM MDZ Radio . El analista consideró que la iniciativa podría impulsar una actividad en la que Argentina supo ocupar un lugar de liderazgo a nivel internacional.

“Aparentemente si todo sale bien avanzaría en el Congreso la ley de biodiésel . Un cambio en la ley de biodiésel ”, señaló Burgueño al referirse al tratamiento legislativo que podría concretarse en las próximas semanas.

El economista sostuvo que el sector tiene un potencial significativo para el desarrollo productivo y exportador. “La Argentina tiene todo para convertirse en una especie de potencia mundial del biodiésel. De hecho lo fue. Fue el primer exportador mundial de biodiésel”, afirmó.

Burgueño explicó que el liderazgo argentino se fue diluyendo con el paso de los años. “Después por cuestiones internas y externas, hay que decirlo, eso se perdió y hoy no estamos ni en el top five”, advirtió.

Según detalló, la normativa vigente no logró los resultados esperados. “Con una ley que en definitiva tenía buena intención, pero no consiguió lo que se pretendía”, sostuvo.

Asimismo, señaló que la intención de favorecer a las pequeñas y medianas empresas terminó limitando el desarrollo de la actividad. “Se quería que el tema del biodiésel quedara para pymes. No todos los beneficios del biodiésel eran para pymes. Y ahí quedó el sector, casi languideciendo”, explicó.

Expectativas por los cambios legislativos

Para el columnista, la reforma en discusión podría revertir parte de esa situación. “Hay cambios en la ley. Me parecen positivos. Las provincias están a favor”, indicó.

Además, comparó el desempeño argentino con el de otros países de la región y del mundo. “No pudo desarrollarse, como sí pasó en Brasil. Como sí pasó en la India y hasta en Paraguay. Paraguay exporta más biodiésel que nosotros”, afirmó.

Finalmente, Burgueño consideró que el principal desafío pasa por avanzar con el tratamiento legislativo. “Si labura el Congreso, sería recomendable, como todos nosotros”, concluyó al referirse a la posibilidad de que la iniciativa avance antes de que la agenda parlamentaria quede condicionada por otros temas.