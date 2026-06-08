Pobreza en CABA: una familia tipo necesitó $1.549.225 en mayo para no ser pobre

Una familia tipo propietaria de la vivienda, integrada por dos adultos y dos hijos, necesitó en mayo ingresos por al menos $1.549.225 para no quedar por debajo de la línea de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires . El dato surge del último informe publicado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

La medición oficial mostró además que la línea de indigencia para ese mismo hogar se ubicó en $844.146 durante mayo, con un incremento mensual del 2,8%. En paralelo, la línea de pobreza registró una suba del 2,4% respecto de abril.

Los valores fueron difundidos en el Informe de Resultados N° 2032 "Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires. Mayo de 2026", elaborado por el organismo estadístico de la Ciudad.

La actualización refleja el costo mínimo que debe afrontar una familia porteña para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y consumo. En ese contexto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, alcanzó los $844.146 para un hogar tipo de cuatro integrantes.

La línea de pobreza superó los $1,5 millones

De acuerdo con el informe, la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para establecer la línea de pobreza, se ubicó en $1.549.225 para una familia compuesta por una pareja de 35 años con dos hijos de 9 y 6 años. El valor representó una suba de $36.192 respecto de abril, cuando había alcanzado los $1.513.033.

En términos interanuales, el incremento fue aún más significativo. En mayo de 2025, la misma línea de pobreza se encontraba en $1.181.436, lo que evidencia un fuerte encarecimiento del costo de vida para los hogares porteños.

La evolución de estos indicadores es seguida de cerca porque permite estimar cuántos hogares cuentan con ingresos suficientes para cubrir un conjunto mínimo de bienes y servicios considerados esenciales.

Cuánto costó alimentarse en mayo

El informe también detalló que la Canasta Alimentaria del Sistema de Canastas de Consumo de la Ciudad alcanzó los $925.314 para el hogar de referencia. Este indicador contempla exclusivamente los gastos vinculados a la alimentación y mostró un incremento frente a los $895.246 registrados en abril.

Por su parte, la Canasta Total de Consumo ascendió a $1.960.036, valor que sirve como referencia para determinar distintos estratos socioeconómicos dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la metodología oficial, los hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Alimentaria son considerados indigentes. En cambio, aquellos que logran adquirir alimentos básicos pero no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total son clasificados como pobres no indigentes.

Cómo se clasifican los ingresos familiares

El relevamiento del IDECBA establece además distintos niveles de ingresos para caracterizar la situación económica de los hogares porteños.

Para mayo de 2026, un hogar tipo fue considerado en situación de indigencia cuando percibió menos de $844.146 mensuales. Entre ese monto y $1.549.225 se ubicó el segmento de pobreza no indigente.

Por encima de ese umbral aparecen los hogares catalogados como no pobres vulnerables, con ingresos de hasta $1.960.036. Luego se encuentran los sectores medios frágiles, la clase media y los sectores acomodados, según la capacidad económica para afrontar el conjunto de bienes y servicios contemplados en las canastas de consumo.

Los datos difundidos por el organismo estadístico porteño constituyen una referencia central para medir la evolución del costo de vida y las condiciones económicas de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto donde las canastas básicas continúan mostrando incrementos mensuales.