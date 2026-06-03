El Gobierno sale a licitar la cafetería del Bustelo tras la abrupta salida de la empresa

El Gobierno de Mendoza confirmó el llamado a licitación de la confitería y restaurante del Centro de Congresos y Exposiciones y el Auditorio Ángel Bustelo , apenas 9 meses después de haber adjudicado este servicio gastronómico. La medida se adoptó tras la abrupta salida de la empresa que tenía a su cargo la concesión que había renovado en septiembre de 2025.

El Ente Mendoza Turismo (Emetur) lanzó una nueva licitación pública para concesionar el servicio gastronómico del Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador Emilio Civit” y del Auditorio “Ángel Bustelo”.

Las ofertas se podrán presentar hasta el 18 de junio según consta en la convocatoria publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El llamado a licitación para gestionar el restaurante y confitería del Bustelo se produce apenas 9 meses después de que se adjudicara el servicio gastronómico en este sitio.

Desde el Gobierno provincial indicaron que la nueva convocatoria se produce tras la interrupción del contrato por parte de la empresa La Criolla SAS , que había obtenido la concesión en septiembre de 2025.

Según precisaron, la compañía propiedad del empresario Eduardo Hugo Funes alegó motivos internos y operativos que le impidió continuar con la concesión que tenía un plazo de duración de tres años y podía ser prorrogada hasta un máximo de dos años más.

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La concesión es otorgada por tres años y podrá ser prorrogada hasta un máximo de dos años más.

La Criolla SAS es una firma dedicada al catering, espectáculos y otros variados rubros. Ha participado en varias licitaciones públicas y contaba con el antecedente de haber sido sancionada con un apercibimiento por el Gobierno provincial por no cumplir los plazos para la contratación de insumos médicos.

Antecedentes de incumplimientos

La empresa se dedica a muchos rubros: venta de entradas, espectáculos, catering y además a la venta de implementos de uso médico. En junio de 2021 fue sancionada por el Gobierno provincial por el incumplimiento de una contratación gestionada por el Ministerio de Salud. No cumplió con el contrato en la provisión de 500 bolsas para cadáveres a mediados de 2020, en plena pandemia del coronavirus. Concretamente, se determinó que la entrega se realizó de manera “ostensiblemente tardía”.

Pese a ese antecedente, la empresa obtuvo la concesión de la confitería restaurante del Bustelo el año pasado y ganó una licitación imponiéndose sobre otras dos propuestas.

Sanción La Criolla SAS

El Gobierno provincial remarcó que la nueva licitación busca restablecer de manera inmediata un servicio esencial para el funcionamiento de ambos espacios, clave en la realización de congresos, convenciones y eventos de alcance provincial, nacional e internacional.

El nuevo proceso incluirá la explotación integral de servicios de catering, restaurante, confitería y cafetería.

Desde el Emetur destacaron que el objetivo es asegurar prestaciones acordes a la jerarquía de estos espacios y fortalecer la infraestructura vinculada al turismo de reuniones en Mendoza.