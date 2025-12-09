El anuncio del Banco Nación que facilitará el pago del aguinaldo

El Banco Nación confirmó el lanzamiento de una línea para facilitar el pago del aguinaldo en los últimos días de diciembre.

El Banco Nación lanzó una nueva medida que impactará en el mes de diciembre relativa al pago del aguinaldo. Con tasa preferencial del 35% TNA para empresas que abonen al menos el 50% de los haberes a través del BNA, el beneficio facilitará el abono del SAC a fin de mes.

En línea con su compromiso por acompañar a las empresas locales, el Banco Nación lanza una Línea de Asistencia para el Pago de Aguinaldos, destinada a facilitar el cumplimiento de las obligaciones salariales de las MiPyMEs y grandes empresas de todos los sectores económicos.

A través de una tasa única en el mercado, la nueva línea ofrece créditos en pesos con un plazo de hasta 150 días y un desembolso único, exclusivamente para el pago del Sueldo Anual Complementario (S.A.C.).

Las empresas que abonen al menos el 50% de los haberes de su nómina a través de la entidad podrán acceder a una tasa fija preferencial del 35%, mientras que en el resto de los casos contará con una tasa del 50%.

El monto de financiamiento no tiene límite reglamentario y será evaluado individualmente, pudiendo cubrir hasta el 100% de la nómina salarial para cuentas radicadas en el Banco.