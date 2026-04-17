Súper ahorro: Banco Nación lanza descuentos de hasta 20% y beneficios sin tope en supermercados
Con promociones concentradas en el fin de semana, el Banco Nación busca aliviar el gasto en supermercados en un contexto de inflación persistente.
Ir al supermercado se volvió un ejercicio de cálculo. Qué conviene, qué se puede postergar y cuánto rinde el dinero. En ese escenario, cada promoción deja de ser un detalle y pasa a ser parte de la estrategia. Durante los fines de semana, el Banco Nación reforzó su esquema de descuentos en cadenas de supermercados.
No es casual: es cuando más gente concentra sus compras. Y ahí es donde aparecen las oportunidades de ahorro más fuertes. El dato que más llama la atención es el porcentaje: hay reintegros que alcanzan el 20%. Pero no todo es tan lineal. Las condiciones cambian según el comercio, el monto y el día.
Dónde están los descuentos más fuertes
Entre las promociones más destacadas aparece la cadena Dia. Los viernes y sábados ofrece un 20% de reintegro, con un tope mensual de $20.000 y un consumo mínimo de $30.000.
Por otro lado, Disco y Vea se suman con una propuesta similar: 20% de devolución entre viernes y domingo. Sin embargo, en este caso el tope sube a $25.000, pero también lo hace el requisito: hay que gastar al menos $100.000 por compra.
Son promociones pensadas para compras grandes. Es decir, para quienes organizan el abastecimiento semanal o mensual en una sola visita.
No todas las ofertas están atadas a montos altos. En Carrefour, por ejemplo, hay un beneficio distinto: 10% de descuento todos los sábados, sin límite de reintegro ni mínimo de compra.
Eso cambia bastante la lógica. Permite aprovechar el beneficio incluso en compras chicas, de reposición o urgencia. Para muchos, es una alternativa más flexible frente a las promociones que exigen tickets elevados.
Un plus para jubilados que cobran en el banco
Además de los descuentos generales, hay un beneficio específico para jubilados que perciben sus haberes a través del banco. En esos casos, se suma un 10% adicional de descuento, con un tope de $10.000.
Este extra puede combinarse con otras promociones, dependiendo del medio de pago, lo que amplía el margen de ahorro en un segmento particularmente sensible a la suba de precios.
Cuánto se puede ahorrar y cómo aprovecharlo
Si se utilizan de manera estratégica, los beneficios pueden generar un ahorro mensual importante. En algunos casos, incluso superar los $45.000.
Pero no se trata solo de usar una promoción. La clave está en planificar. Elegir el día correcto, alcanzar los montos mínimos cuando conviene y combinar descuentos según cada cadena.
En un contexto donde el consumo sigue presionado por la inflación, estas herramientas se vuelven parte del día a día. No solucionan el problema de fondo, pero sí ayudan a hacerlo un poco más llevadero.