Súper ahorro: Banco Nación lanza descuentos de hasta 20% y beneficios sin tope en supermercados

Ir al supermercado se volvió un ejercicio de cálculo. Qué conviene, qué se puede postergar y cuánto rinde el dinero. En ese escenario, cada promoción deja de ser un detalle y pasa a ser parte de la estrategia. Durante los fines de semana, el Banco Nación reforzó su esquema de descuentos en cadenas de supermercados.

No es casual: es cuando más gente concentra sus compras. Y ahí es donde aparecen las oportunidades de ahorro más fuertes. El dato que más llama la atención es el porcentaje: hay reintegros que alcanzan el 20%. Pero no todo es tan lineal. Las condiciones cambian según el comercio, el monto y el día.

Entre las promociones más destacadas aparece la cadena Dia. Los viernes y sábados ofrece un 20% de reintegro, con un tope mensual de $20.000 y un consumo mínimo de $30.000.

Por otro lado, Disco y Vea se suman con una propuesta similar : 20% de devolución entre viernes y domingo. Sin embargo, en este caso el tope sube a $25.000, pero también lo hace el requisito: hay que gastar al menos $100.000 por compra.

Son promociones pensadas para compras grandes. Es decir, para quienes organizan el abastecimiento semanal o mensual en una sola visita.

No todas las ofertas están atadas a montos altos. En Carrefour, por ejemplo, hay un beneficio distinto: 10% de descuento todos los sábados, sin límite de reintegro ni mínimo de compra.

Supermercados Foto: Santiago Tagua/MDZ Foto: Santiago Tagua/MDZ

Eso cambia bastante la lógica. Permite aprovechar el beneficio incluso en compras chicas, de reposición o urgencia. Para muchos, es una alternativa más flexible frente a las promociones que exigen tickets elevados.

Un plus para jubilados que cobran en el banco

Además de los descuentos generales, hay un beneficio específico para jubilados que perciben sus haberes a través del banco. En esos casos, se suma un 10% adicional de descuento, con un tope de $10.000.

Este extra puede combinarse con otras promociones, dependiendo del medio de pago, lo que amplía el margen de ahorro en un segmento particularmente sensible a la suba de precios.

Cuánto se puede ahorrar y cómo aprovecharlo

Si se utilizan de manera estratégica, los beneficios pueden generar un ahorro mensual importante. En algunos casos, incluso superar los $45.000.

Pero no se trata solo de usar una promoción. La clave está en planificar. Elegir el día correcto, alcanzar los montos mínimos cuando conviene y combinar descuentos según cada cadena.

En un contexto donde el consumo sigue presionado por la inflación, estas herramientas se vuelven parte del día a día. No solucionan el problema de fondo, pero sí ayudan a hacerlo un poco más llevadero.