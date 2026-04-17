Con la nafta en alza, Banco Nación lanza descuentos de hasta $20.000 en la carga de combustible

Cada vez que el precio de la nafta vuelve a subir, la reacción es casi automática: ajustar gastos, recortar salidas o, en muchos casos, usar menos el auto. En ese contexto, cualquier descuento empieza a pesar más que antes. Con ese escenario de fondo, el Banco Nación activó una promoción que apunta directo al consumo cotidiano.

No resuelve el problema de fondo, pero sí ofrece un margen de alivio para quienes cargan combustible de manera frecuente. La propuesta tiene fecha concreta: está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026. Y llega justo en un momento donde los aumentos en surtidores siguen marcando el ritmo del gasto diario.

El beneficio consiste en un reintegro del 20% sobre las cargas de combustible realizadas en estaciones adheridas. Pero, como suele pasar en este tipo de promociones, hay condiciones que hacen la diferencia.

El tope mensual de devolución es de $10.000 por cliente. Es decir, aunque el porcentaje se mantenga, hay un límite claro sobre cuánto se puede recuperar por mes. Si este descuento se utiliza ambos meses, el ahorro será de $20.000 pesos.

Además, no alcanza con pagar de cualquier forma. La operación debe hacerse exclusivamente a través de la app MODO BNA+, escaneando el código QR y seleccionando tarjetas de crédito del banco. Solo participan tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

Otro punto importante: el beneficio no aplica si se paga con saldo en cuenta ni con billeteras distintas. Es un esquema cerrado que busca canalizar el consumo dentro del ecosistema digital del banco.

Dónde se puede usar y qué tener en cuenta

La promoción incluye varias de las principales redes de estaciones de servicio del país. Entre ellas están YPF, Shell, Axion Energy, Gulf y Dapsa.

Eso amplía bastante las posibilidades de uso, sobre todo en grandes ciudades y rutas con alta circulación.

En cuanto a la devolución, no es inmediata. El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la operación en la cuenta asociada a BNA+. Y hay un detalle adicional: si la compra la hace una tarjeta adicional, el titular también debe tener cuenta en el banco para recibir el dinero.

El contexto que explica la medida

La iniciativa no aparece de casualidad. En los últimos meses, los combustibles registraron incrementos sostenidos que impactan directamente en el costo de vida. Desde el traslado diario hasta la logística, todo termina reflejándose en el bolsillo.

Por eso, este tipo de promociones empieza a ocupar un lugar más relevante. No se trata solo de beneficios aislados, sino de herramientas que muchos usuarios incorporan a su rutina para ordenar gastos.

Un descuento que puede hacer la diferencia

En términos concretos, el ahorro depende del nivel de consumo. Para quienes cargan combustible todas las semanas, alcanzar el tope mensual no es difícil. En esos casos, el reintegro puede representar un alivio real dentro del presupuesto.

Para otros, será simplemente un extra. Pero en un escenario donde cada peso cuenta, incluso los descuentos acotados ganan protagonismo.

La lógica es clara: frente a precios que no dan tregua, cualquier oportunidad de pagar menos —aunque sea por un tiempo limitado— se vuelve relevante.