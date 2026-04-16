Banco Nación: cuánto debo ganar para obtener un crédito hipotecario de $180 millones

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo se necesita para acceder a $180 millones

El crédito hipotecario del Banco Nación sigue en el centor de la escena por los altos ingresos que se requieren para calificar. El sueño de la casa sigue siendo un desafío, aunque puede ser posible a la hora de solicitar estos préstamos en la entidad bancaria nacional.

Según una simulación reciente, para acceder a un préstamo de $180 millones , es necesario contar con ingresos significativamente elevados, lo que limita el universo de potenciales beneficiarios.

De acuerdo con los datos oficiales, la cuota inicial de este tipo de crédito se ubica en torno a $1.159.743 mensuales. Para poder afrontarla, el banco exige ingresos netos cercanos a los $4.638.970 entre titulares y codeudores.

En tanto, el ingreso mínimo requerido para el titular del crédito es de aproximadamente $2.319.485 .

el-credito-hipotecario-sigue-despertando-fuerte-interes-el-ultimo-tiempo-y-la-tendencia-se-consolida-2025-foto-shutterstock Banco Nación otorga créditos hipotecarios Shutterstock

Con este nivel de financiamiento, el Banco Nación permite acceder a una propiedad de alrededor de $250 millones, ya que el crédito cubre hasta el 72% del valor del inmueble.

El plazo estimado es de 25 años, bajo el sistema de amortización francés, con cuotas mensuales.

Cómo funciona el crédito

Estos préstamos se otorgan en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), lo que implica que las cuotas se actualizan por inflación. Además, cuentan con una Tasa Nominal Anual del 6%, lo que reduce el costo financiero total, aunque aumenta la exposición a la variación del índice.

Una de las particularidades es que este esquema no incluye tope por CVS (coeficiente de variación salarial), por lo que la cuota evoluciona directamente con la inflación.

El banco permite sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores, siempre que los titulares representen al menos el 50% del total requerido.

En cuanto a la situación laboral:

Empleados en relación de dependencia deben tener al menos un año de antigüedad.

Trabajadores contratados necesitan cuatro años de historial laboral.

Autónomos y monotributistas deben acreditar al menos dos años de actividad.

Si bien los créditos hipotecarios volvieron a dinamizarse en los últimos años, los elevados ingresos exigidos y el ajuste por inflación continúan siendo las principales barreras de acceso.

En este escenario, acceder a un préstamo de estas características sigue siendo una posibilidad limitada a sectores con altos ingresos formales, dejando fuera a gran parte de la población que busca financiar su vivienda.