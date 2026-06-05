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Día del Padre: Banco Nación ofrece hasta 24 cuotas sin interés, descuentos y regalos

El Banco Nación lanzó promociones en tecnología, indumentaria y perfumerías con cuotas sin interés, reintegros y regalos por el Día del Padre.

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Las promociones especiales que lanzó el Banco Nación por el Día del Padre.

Las promociones especiales que lanzó el Banco Nación por el Día del Padre.

Con el Día del Padre cada vez más cerca, el Banco Nación lanzó una batería de promociones que incluirá cuotas sin interés, descuentos y regalos en compras seleccionadas. La campaña abarca tecnología, indumentaria, librerías, perfumerías y miles de productos disponibles en Tienda BNA+, con beneficios especiales para clientes que cobran el sueldo en la entidad.

La primera etapa de la promoción se desarrollará del 5 al 9 de junio. Durante esos días, los usuarios podrán acceder a hasta 24 cuotas sin interés en artículos seleccionados dentro de Tienda BNA+.

Banco Nación
Los descuentos y promociones del Banco Nación por el Día del Padre. Foto: Freepik

Los descuentos y promociones del Banco Nación por el Día del Padre. Foto: Freepik

Además, quienes perciban sus haberes a través del Banco Nación obtendrán un 20% de ahorro adicional, con un tope de reintegro de $15.000 por cliente.

La propuesta apunta a impulsar las compras anticipadas para el Día del Padre, especialmente en categorías con alta demanda como:

  • Tecnología.
  • Electrodomésticos.
  • Herramientas.
  • Artículos para el hogar.

Qué regala Banco Nación por las compras

La campaña continuará entre el 10 y el 14 de junio con una acción especial dentro de Tienda BNA+.

Durante ese período, los clientes que compren determinados productos seleccionados recibirán una pelota de regalo. La iniciativa busca potenciar las ventas en la previa del Día del Padre y aprovechar el contexto futbolero por el Mundial.

La promoción estará disponible únicamente para artículos identificados dentro de la plataforma oficial del banco y se mantendrá vigente hasta agotar stock.

Descuentos en indumentaria con ahorro de hasta 35%

Entre el 16 y el 21 de junio, Banco Nación enfocará gran parte de los beneficios en el rubro indumentaria.

La promoción principal ofrecerá:

  • 25% de descuento.
  • Hasta 9 cuotas sin interés.
  • Reintegro de hasta $30.000 por compra.

A eso se sumará un 5% extra para pagos realizados con tarjetas de crédito MasterCard, sin límite de reintegro.

Además, quienes utilicen tarjetas Black, Platinum o Signature accederán a otro 5% adicional, con un tope de devolución de $30.000 por operación.

Combinando todos los beneficios, algunos clientes podrán alcanzar un ahorro total de hasta 35%.

Librerías y perfumerías también se suman a las promociones

La campaña del Día del Padre también incluirá beneficios especiales para quienes busquen regalar libros o productos de cuidado personal.

En librerías habrá:

  • 25% de descuento.
  • Hasta 3 cuotas sin interés.
  • Tope de reintegro de $10.000.

Los pagos con MasterCard tendrán un 5% extra sin tope de devolución, mientras que las tarjetas Black, Platinum y Signature accederán a otro 5% adicional con límite de $30.000.

Por su parte, las perfumerías contarán con uno de los beneficios más fuertes de la campaña:

  • 25% de descuento.
  • Hasta 9 cuotas sin interés.
  • Reintegro de hasta $30.000.

También aplicarán allí los beneficios adicionales para MasterCard y segmentos premium del banco.

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