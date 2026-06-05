Día del Padre: Banco Nación ofrece hasta 24 cuotas sin interés, descuentos y regalos

Con el Día del Padre cada vez más cerca, el Banco Nación lanzó una batería de promociones que incluirá cuotas sin interés, descuentos y regalos en compras seleccionadas. La campaña abarca tecnología, indumentaria, librerías, perfumerías y miles de productos disponibles en Tienda BNA+, con beneficios especiales para clientes que cobran el sueldo en la entidad.

La primera etapa de la promoción se desarrollará del 5 al 9 de junio. Durante esos días, los usuarios podrán acceder a hasta 24 cuotas sin interés en artículos seleccionados dentro de Tienda BNA+.

Los descuentos y promociones del Banco Nación por el Día del Padre. Foto: Freepik

Además, quienes perciban sus haberes a través del Banco Nación obtendrán un 20% de ahorro adicional, con un tope de reintegro de $15.000 por cliente.

La propuesta apunta a impulsar las compras anticipadas para el Día del Padre, especialmente en categorías con alta demanda como:

Tecnología.

Electrodomésticos.

Herramientas.

Artículos para el hogar.

Qué regala Banco Nación por las compras

La campaña continuará entre el 10 y el 14 de junio con una acción especial dentro de Tienda BNA+.

Durante ese período, los clientes que compren determinados productos seleccionados recibirán una pelota de regalo. La iniciativa busca potenciar las ventas en la previa del Día del Padre y aprovechar el contexto futbolero por el Mundial.

La promoción estará disponible únicamente para artículos identificados dentro de la plataforma oficial del banco y se mantendrá vigente hasta agotar stock.

Descuentos en indumentaria con ahorro de hasta 35%

Entre el 16 y el 21 de junio, Banco Nación enfocará gran parte de los beneficios en el rubro indumentaria.

La promoción principal ofrecerá:

25% de descuento.

Hasta 9 cuotas sin interés.

Reintegro de hasta $30.000 por compra.

A eso se sumará un 5% extra para pagos realizados con tarjetas de crédito MasterCard, sin límite de reintegro.

Además, quienes utilicen tarjetas Black, Platinum o Signature accederán a otro 5% adicional, con un tope de devolución de $30.000 por operación.

Combinando todos los beneficios, algunos clientes podrán alcanzar un ahorro total de hasta 35%.

Librerías y perfumerías también se suman a las promociones

La campaña del Día del Padre también incluirá beneficios especiales para quienes busquen regalar libros o productos de cuidado personal.

En librerías habrá:

25% de descuento.

Hasta 3 cuotas sin interés.

Tope de reintegro de $10.000.

Los pagos con MasterCard tendrán un 5% extra sin tope de devolución, mientras que las tarjetas Black, Platinum y Signature accederán a otro 5% adicional con límite de $30.000.

Por su parte, las perfumerías contarán con uno de los beneficios más fuertes de la campaña:

25% de descuento.

Hasta 9 cuotas sin interés.

Reintegro de hasta $30.000.

También aplicarán allí los beneficios adicionales para MasterCard y segmentos premium del banco.