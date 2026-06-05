Día del Padre: Banco Nación ofrece hasta 24 cuotas sin interés, descuentos y regalos
El Banco Nación lanzó promociones en tecnología, indumentaria y perfumerías con cuotas sin interés, reintegros y regalos por el Día del Padre.
Con el Día del Padre cada vez más cerca, el Banco Nación lanzó una batería de promociones que incluirá cuotas sin interés, descuentos y regalos en compras seleccionadas. La campaña abarca tecnología, indumentaria, librerías, perfumerías y miles de productos disponibles en Tienda BNA+, con beneficios especiales para clientes que cobran el sueldo en la entidad.
La primera etapa de la promoción se desarrollará del 5 al 9 de junio. Durante esos días, los usuarios podrán acceder a hasta 24 cuotas sin interés en artículos seleccionados dentro de Tienda BNA+.
Además, quienes perciban sus haberes a través del Banco Nación obtendrán un 20% de ahorro adicional, con un tope de reintegro de $15.000 por cliente.
La propuesta apunta a impulsar las compras anticipadas para el Día del Padre, especialmente en categorías con alta demanda como:
- Tecnología.
- Electrodomésticos.
- Herramientas.
- Artículos para el hogar.
Qué regala Banco Nación por las compras
La campaña continuará entre el 10 y el 14 de junio con una acción especial dentro de Tienda BNA+.
Durante ese período, los clientes que compren determinados productos seleccionados recibirán una pelota de regalo. La iniciativa busca potenciar las ventas en la previa del Día del Padre y aprovechar el contexto futbolero por el Mundial.
La promoción estará disponible únicamente para artículos identificados dentro de la plataforma oficial del banco y se mantendrá vigente hasta agotar stock.
Descuentos en indumentaria con ahorro de hasta 35%
Entre el 16 y el 21 de junio, Banco Nación enfocará gran parte de los beneficios en el rubro indumentaria.
La promoción principal ofrecerá:
- 25% de descuento.
- Hasta 9 cuotas sin interés.
- Reintegro de hasta $30.000 por compra.
A eso se sumará un 5% extra para pagos realizados con tarjetas de crédito MasterCard, sin límite de reintegro.
Además, quienes utilicen tarjetas Black, Platinum o Signature accederán a otro 5% adicional, con un tope de devolución de $30.000 por operación.
Combinando todos los beneficios, algunos clientes podrán alcanzar un ahorro total de hasta 35%.
Librerías y perfumerías también se suman a las promociones
La campaña del Día del Padre también incluirá beneficios especiales para quienes busquen regalar libros o productos de cuidado personal.
En librerías habrá:
- 25% de descuento.
- Hasta 3 cuotas sin interés.
- Tope de reintegro de $10.000.
Los pagos con MasterCard tendrán un 5% extra sin tope de devolución, mientras que las tarjetas Black, Platinum y Signature accederán a otro 5% adicional con límite de $30.000.
Por su parte, las perfumerías contarán con uno de los beneficios más fuertes de la campaña:
- 25% de descuento.
- Hasta 9 cuotas sin interés.
- Reintegro de hasta $30.000.
También aplicarán allí los beneficios adicionales para MasterCard y segmentos premium del banco.