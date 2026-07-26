Covid-19: una mujer demandó a AstraZeneca tras ser diagnosticada con una discapacidad

Flavia Ochoa , una mujer de la localidad cordobesa de Coronel Moldes , inició una demanda civil contra AstraZeneca y el Estado nacional al sostener que desarrolló un síndrome de Guillain-Barré después de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19 en enero de 2022. La presentación judicial reclama una indemnización por incapacidad sobreviniente, daño moral, pérdida del proyecto de vida, daño emergente y daño punitivo.

Según la demanda, Ochoa recibió la tercera dosis de AstraZeneca el 4 de enero de 2022 en un centro de vacunación de Coronel Moldes. "Empecé a sentir unos calambres muy fuertes, dolores muy intensos. Me acosté y al otro día, cuando me quise levantar para ir a trabajar, no me pude levantar. Me caí peso muerto al costado de la cama. No podía mover brazos, después no podía mover piernas", relató Ochoa.

Tras ello, la mujer pidió varias consultas médicas y posteriormente la derivaron al Sanatorio Privado de Río Cuarto . Allí fue sometida a estudios por imágenes, una punción lumbar y otros análisis. Luego recibió el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia . En consecuencia, tuvo que hacer un tratamiento con gammaglobulina, dexametasona y un proceso de neurorehabilitación.

Uno de los certificados médicos incorporados al expediente señala que la paciente presentó un cuadro de cuadriparesia flácida que requirió inicialmente el uso de silla de ruedas y posteriormente dispositivos de asistencia para caminar. También forman parte de la causa indicaciones de rehabilitación, prescripciones médicas y el Certificado Único de Discapacidad.

"Hoy sigo con rehabilitación tres veces por semana y puedo caminar con andador. El neurólogo ya me dijo que esa es la secuela que me quedó. Vivo con dolores intensos todo el tiempo, tengo que usar collarín y me canso muchísimo. Mi vida cambió un antes y un después", expresó la mujer.

Flavia Ochoa bailaba antes de ser diagnosticada con una discapacidad. NA

Qué es el síndrome de Guillain-Barré

Según la Agencia de Noticias Argentinas, el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico poco frecuente que fue identificado por organismos regulatorios internacionales como un evento adverso de especial interés para el seguimiento de las vacunas contra el Covid-19. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) informó que el síndrome fue incorporado como una reacción adversa muy rara en la información de la vacuna Vaxzevria (AstraZeneca), al tiempo que sostuvo que el balance general entre beneficios y riesgos de la vacunación continuó siendo favorable.

Qué dice el reclamo judicial

La demanda reúne historia clínica, certificados neurológicos, estudios complementarios, constancias de denuncia de un Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), un reporte remitido a la ANMAT, el Certificado Único de Discapacidad, recibos laborales y el dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Flavia Ochoa demandó a AstraZeneca. NA

Ese dictamen determinó una incapacidad laboral del 75,60%, porcentaje que constituye uno de los principales fundamentos del reclamo indemnizatorio.

La presentación sostiene que existe una relación causal entre la aplicación de la vacuna y el cuadro neurológico desarrollado por Ochoa. Ese planteo integra el objeto del proceso judicial y deberá ser evaluado por la Justicia sobre la base de las pruebas que se produzcan durante el expediente.

El reclamo administrativo

Antes de iniciar la demanda, Ochoa promovió el procedimiento administrativo previsto en la Ley 27.573 para personas que alegan haber sufrido daños asociados a vacunas contra el Covid-19. Según la presentación, el reclamo fue rechazado después de que la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas concluyera que no había podido establecer un nexo causal entre la vacuna y el evento denunciado. Esa decisión fue cuestionada por la demandante en sede judicial.

"Primero hicimos el reclamo administrativo. No obtuvimos ninguna respuesta favorable y entonces decidimos iniciar el juicio. La causa está muy lenta, está media frenada", afirmó Ochoa.

Además del reclamo indemnizatorio, la acción judicial solicita que se declare la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley 27.573 y, de manera subsidiaria, pide el reconocimiento del fondo de reparación previsto por esa norma para quienes acrediten daños derivados de la vacunación