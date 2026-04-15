El Banco Nación celebró que más familias acceden a créditos hipotecarios

El Banco Nación recordó en las últimas horas que la línea “+Hogares con BNA ” se sustenta en un esquema de otorgamiento de créditos hipotecarios basado en reglas explícitas, criterios objetivos y procesos estandarizados, orientados a garantizar la transparencia en cada una de sus etapas.

Sobre esta base, la operatoria permite escalar en volumen sin afectar la consistencia de los criterios de evaluación, consolidando un mecanismo de financiamiento hipotecario de carácter masivo, regido por parámetros claros, objetivos y verificables.

El 8 de mayo de 2024, el banco lanzó su línea “+ Hogares con BNA” (Reglamentación N° 800) en línea con lo dispuesto en su Carta Orgánica (Ley 21.799) “ otorgar créditos para la adquisición, construcción o refacción de viviendas ”, a la importancia económica y social de este tipo de créditos y a la necesidad de crear un producto que permita al banco profundizar su estrategia de atraer y mantener clientes con plan sueldo que operen activamente con los productos y servicios del banco (cross-selling).

La línea base fue diseñada para promover el crédito de las familias de clase media por lo que se estableció un tope para el precio de la primera vivienda que se adquiere e incluye como innovación la posibilidad de acceder a una cobertura CER-CVS que permite pagar la cuota ajustada por salario cuando la cuota ajustada por inflación es más alta.

Para aquellos casos en que no se cumplieran los objetivos centrales de la línea (clientes que no transfirieran su plan sueldo al banco, que compraran una vivienda con valor más alto que el dispuesto como tope o compraran una segunda vivienda) debían pagar una tasa sustancialmente más alta (hoy UVA + 12% en lugar de UVA + 6% para la línea base) y no podían optar por la cobertura, lo que le permitía al banco competir con los grandes bancos privados cuyas ofertas no incluían las limitaciones de los objetivos centrales.

Crédito hipotecario El nuevo escenario de los créditos hipotecarios del Banco Nación. Shuttertsock

Actualmente, el banco lidera el mercado de crédito hipotecario para la vivienda. En enero de 2026 llegó a colocar el 96% de todas las nuevas hipotecas otorgadas en el sistema financiero y actualmente, cuando reflotó la competencia de algunos grandes bancos privados, está colocando el 84% de todos los nuevos préstamos.

El BNA dice que implementa un proceso "transparente" para el tratamiento de solicitudes

Exactamente el mismo proceso que el banco había implementado para el tratamiento de las solicitudes de su línea “+ Hogares con BNA” es el que utiliza para el tratamiento de las solicitudes de “+Hogares con BNA Sector Público” y que, en todos los casos, comienza con un único punto de entrada: La página web del banco.

Hasta la fecha, unas 425.000 solicitudes fueron ingresadas a la página web del banco. Luego de eliminar pedidos realizados varias veces por un mismo solicitante y otro tipo de errores, la cantidad de clientes que presentaron solicitudes asciende a unas 246.000. Varios de estos clientes desistieron de la propuesta comercial que les remitió el banco o no lograron sumar cotitulares o codeudores por el monto suficiente como para acceder a la vivienda que pretendían o su “scoring” crediticio (las de los titulares y codeudores) era insuficiente.

A la fecha, el banco otorgó efectivamente unas 27.000 hipotecas a las que deben agregarse unas 3.200 en la etapa final (a unos 51 días de escriturar). Los volúmenes involucrados hacen evidente la necesidad de contar con un proceso transparente, objetivo y con trazabilidad. Desde el 12 de enero de 2026 el proceso fue automatizado en su totalidad.