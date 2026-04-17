Descuentazo: cómo ahorrar hasta $45.000 con Banco Nación el fin de semana

Con la inflación todavía presionando sobre el consumo, el Banco Nación refuerza sus promociones en supermercados con descuentos y reintegros que se concentran los fines de semana. Las ofertas permiten ahorrar hasta un 20% en compras clave y, bien combinadas, pueden generar un alivio importante en el gasto mensual.

Uno de los beneficios más utilizados es el 20% de reintegro en Dia, vigente los viernes y sábados. El tope es de $20.000 por mes por cliente y se requiere una compra mínima de $30.000. Se puede pagar con tarjetas de crédito, débito o prepagas del banco.

A su vez, entre viernes y domingo rige el 20% de devolución en Disco y Vea. En estos casos, el tope mensual asciende a $25.000, aunque el beneficio apunta a compras grandes, ya que exige un gasto mínimo de $100.000 por operación.

También se suma una alternativa más flexible en Carrefour, con un 10% de descuento sin tope de reintegro todos los sábados. A diferencia de otras promos, no exige monto mínimo, lo que la vuelve útil para compras más chicas.

El beneficio extra del Banco Nación

Los clientes jubilados que perciben sus haberes en el Banco Nación cuentan con un extra: un 10% de descuento pagando con tarjetas Visa o MasterCard, o con débito habilitada. El reintegro tiene un límite de $10.000 por cliente.

Cuánto se puede ahorrar combinando promociones

Si se aprovechan todos los beneficios, el ahorro mensual puede ser alto. Solo con los topes de Dia, Disco y Vea se pueden recuperar hasta $45.000, a lo que se agrega el descuento sin límite en Carrefour.

La clave está en organizar las compras según los días y condiciones. Así, el Banco Nación mantiene una batería de herramientas para reducir el impacto de uno de los gastos más sensibles del hogar: el supermercado.