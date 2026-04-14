Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué aclaró la entidad sobre los requisitos para acceder

La discusión por los créditos hipotecarios del Banco Nación sumó un nuevo capítulo después de que la entidad difundiera una aclaración oficial para responder a las versiones que circularon en los últimos días.

En el centro de la polémica aparecieron denuncias judiciales que apuntaban a posibles privilegios en la adjudicación de préstamos para funcionarios, legisladores y militantes vinculados a La Libertad Avanza. Frente a ese escenario, el banco buscó marcar una posición clara: sostuvo que no hubo cambios en los criterios de elegibilidad ni exclusiones dirigidas a sectores específicos de clientes.

La respuesta llegó a través del Departamento de Prensa del Banco Nación , que remarcó que las condiciones originales del programa continúan vigentes. Con ese mensaje, la entidad intentó desactivar las sospechas sobre supuestas modificaciones reglamentarias introducidas para favorecer a personas con cargos públicos electivos o designadas por resolución. La aclaración, en los hechos, apuntó a reafirmar que la línea de créditos hipotecarios mantiene los mismos parámetros establecidos desde su reglamentación.

De acuerdo con la Reglamentación Nº 802, el acceso a los créditos hipotecarios está limitado a personas humanas que se encuentren en actividad laboral y que encuadren en determinados perfiles. Entre ellos figuran, en primer lugar, los trabajadores en relación de dependencia del sector público nacional. También están incluidos los empleados de empresas cuyo capital sea mayoritariamente estatal, así como el personal de todas las compañías que integran el Grupo YPF.

A ese universo se suman los clientes que cobran sus haberes a través del Banco Nación, además de los propios empleados de la entidad y del Grupo Nación. Es decir, no se trata de una línea abierta a cualquier solicitante sin condiciones previas, sino de un programa dirigido a segmentos concretos definidos en la normativa. Ese punto fue uno de los que el banco buscó dejar en claro al ratificar que los requisitos no fueron alterados pese a la controversia.

La excepción contemplada para personal de Defensa

Dentro de ese esquema general existe una situación particular prevista por la reglamentación. El Banco Nación recordó que los empleados del Ministerio de Defensa, incluidos organismos desconcentrados y descentralizados, pueden quedar exceptuados del requisito de permanencia en destino cuando el crédito sea solicitado para vivienda única. Para acceder a esa consideración, deben presentar documentación oficial que justifique un traslado por razones de servicio.

Ese detalle fue mencionado como parte de las condiciones ya contempladas formalmente y no como una incorporación reciente. En otras palabras, la entidad buscó diferenciar entre una excepción prevista dentro del reglamento y una supuesta flexibilización hecha a medida de determinados beneficiarios. En medio del debate público, ese punto pasó a tener especial relevancia porque toca una de las zonas donde suelen concentrarse las sospechas cuando aparecen denuncias de trato preferencial.

Codeudores, límites y evaluación de solvencia

Otro aspecto central de la operatoria tiene que ver con la posibilidad de incorporar codeudores para mejorar la capacidad de pago. Según precisó el Banco Nación, el esquema admite hasta dos usuarios titulares y también hasta dos codeudores. Pero esa alternativa no es abierta: los codeudores deben ser familiares directos, específicamente padres, hijos o hermanos.

Además, todos los participantes de la operación deben cumplir con los requisitos de solvencia fijados por la entidad. Ese punto funciona como filtro clave dentro del proceso de evaluación crediticia. Así, más allá de la controversia política y judicial que rodeó al programa en los últimos días, el banco insistió en que la adjudicación sigue atada a condiciones concretas, preestablecidas y sujetas a revisión financiera. Con esa explicación, el Nación intentó cerrar el margen para interpretaciones sobre cambios informales en una de sus líneas de crédito más observadas.