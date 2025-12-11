El Banco Nación lanza una promoción imperdible en combustible para este fin de año

El Banco Nación ofrece un atractivo descuento del 30% en combustible hasta fin de año, con un reintegro de hasta $15.000 por mes.

El Banco Nación presenta una oferta destacada para los conductores argentinos: hasta el 31 de diciembre, los clientes podrán acceder a un descuento del 30% en combustible, con un límite de reintegro de $15.000 por mes. Esta promoción está disponible solo los viernes, sábados y domingos.

La promoción aplica exclusivamente para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa o MasterCard del Banco Nación a través de la billetera digital MODO BNA+.

¿Cómo aprovechar la promoción del Banco Nación? Para aprovechar el beneficio, el proceso es sencillo. El cliente debe pagar el combustible con su tarjeta de crédito del Banco Nación utilizando la app MODO BNA+. Al escanear el código QR disponible en las estaciones de servicio adheridas, se podrá activar el descuento. Las estaciones de servicio participantes son de marcas reconocidas, como YPF, Shell, Gulf y Axion, por lo que los usuarios tienen múltiples opciones para cargar combustible y obtener el reintegro.

Es importante recordar que no se puede utilizar saldo de cuenta ni billeteras ajenas a MODO BNA+. Solo los pagos realizados con las tarjetas del Banco Nación serán válidos para el reintegro. Además, la promoción tiene un límite mensual de $15.000 por cliente, lo que significa que, si se llega a ese tope, no se podrá acceder a más reintegros en ese mes, sin importar si se utilizan varios medios de pago.

¿Qué más tenés que saber? El reintegro se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la transacción y se depositará en la cuenta monetaria asociada a MODO BNA+ de la persona que realizó la compra. En caso de que un adicional realice la compra, este también deberá contar con una cuenta en BNA+ para poder recibir el reintegro.