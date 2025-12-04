El nuevo evento del Banco Nación para aprovechar descuentos
El Banco Nación organiza y delimita detalles de una nueva edición del BNA Fest en la provincia de Córdoba.
Tras el exitoso inicio de la temporada 2025/26 en Rosario del festival itinerante del Banco Nación, en el que más de 8.400 visitantes disfrutaron de descuentos exclusivos, propuestas gastronómicas, juegos y actividades para todas las edades, el “BNA Fest” continúa su recorrido y desembarca en Villa Carlos Paz, Córdoba.
El encuentro será el sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 18 a 24 horas, en el “Parque de Asistencia para Rally” (Avenida Arturo Illia X5152) donde se podrán disfrutar actividades y experiencias para todas las edades, y descuentos y beneficios exclusivos que la entidad brinda a través de sus tarjetas y la aplicación “MODO BNA+”, que incluyen un 25% de descuento en gastronomía y productos regionales (o 3 cuotas sin interés para estos últimos).
Te Podría Interesar
Qué pasa en el evento del Banco Nación
La propuesta también incluye una feria de emprendedores y productores locales, food trucks, juegos y actividades infantiles, espectáculos artísticos y la presencia de empleados del Banco brindando atención personalizada.
En su paso por Rosario, el festival registró una activa participación local, con 28 comercios adheridos, un monto transaccionado por emprendedores superior a $ 12 millones, un ticket promedio de $ 17.500, además de 36 solicitudes y 67 nuevas altas de tarjetas, lo que demuestra el impacto positivo del festival tanto en la comunidad como en los pequeños productores
Al recorrer diferentes ciudades del país, el “BNA Fest” promueve el desarrollo de las economías regionales, dinamiza la microeconomía de cada zona y pone en valor la producción local, en línea con el carácter federal de la institución.