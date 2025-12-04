El nuevo evento del Banco Nación para aprovechar descuentos

El Banco Nación organiza y delimita detalles de una nueva edición del BNA Fest en la provincia de Córdoba.

Tras el exitoso inicio de la temporada 2025/26 en Rosario del festival itinerante del Banco Nación, en el que más de 8.400 visitantes disfrutaron de descuentos exclusivos, propuestas gastronómicas, juegos y actividades para todas las edades, el “BNA Fest” continúa su recorrido y desembarca en Villa Carlos Paz, Córdoba.

El encuentro será el sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 18 a 24 horas, en el “Parque de Asistencia para Rally” (Avenida Arturo Illia X5152) donde se podrán disfrutar actividades y experiencias para todas las edades, y descuentos y beneficios exclusivos que la entidad brinda a través de sus tarjetas y la aplicación “MODO BNA+”, que incluyen un 25% de descuento en gastronomía y productos regionales (o 3 cuotas sin interés para estos últimos).

Qué pasa en el evento del Banco Nación La propuesta también incluye una feria de emprendedores y productores locales, food trucks, juegos y actividades infantiles, espectáculos artísticos y la presencia de empleados del Banco brindando atención personalizada.

En su paso por Rosario, el festival registró una activa participación local, con 28 comercios adheridos, un monto transaccionado por emprendedores superior a $ 12 millones, un ticket promedio de $ 17.500, además de 36 solicitudes y 67 nuevas altas de tarjetas, lo que demuestra el impacto positivo del festival tanto en la comunidad como en los pequeños productores