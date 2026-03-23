Créditos hipotecarios: bancos bajan tasas y apuestan a un sector con baja morosidad

Los bancos argentinos decidieron subir su apuesta por los créditos hipotecarios ajustados por UVA con anuncios de baja de tasas de interés . Se trata de uno de los segmentos que se visualiza dinamismo y muy baja morosidad , en un contexto en el que el crédito está en crisis.

A contramano del aumento de la morosidad en los préstamos al consumo, las líneas hipotecarias UVA mantienen niveles de morosidad bajos, cercanos al 1% del total de la cartera, según datos oficiales.

Una de las entidades que picó en punta fue el Banco Ciudad con una nueva línea de créditos hipotecarios UVA con una tasa nominal del 7,5%, incluyendo un subsidio de dos puntos porcentuales. La propuesta apunta a sectores de clase media y contempla préstamos de hasta $100 millones para viviendas de menos de 80 metros cuadrados, con un valor tope de US$ 2.800 por metro cuadrado.

Para acceder al monto máximo, los solicitantes deberán acreditar ingresos mensuales desde $3.222.000 y afrontar una cuota inicial cercana a los $806.600, lo que refleja las exigencias de ingreso que aún limitan el acceso masivo al crédito.

El BBVA también aplicó un fuerte recorte en sus tasas, especialmente en una línea destinada a monotributistas y responsables inscriptos. En este caso, la tasa nominal anual pasó del 17% al 7,5%, ajustada por UVA. Entre los requisitos, se exige una antigüedad mínima de dos años en la actividad y un ingreso equivalente a al menos cuatro salarios mínimos.

Por su parte, el Banco Santander redujo su tasa del 15% al 9,5%, aunque endureció otras condiciones: acortó el plazo máximo de 30 a 20 años y disminuyó el financiamiento del 80% al 70% del valor del inmueble.

En la misma línea, el ICBC anunció una tasa del 6,9% para clientes que acrediten haberes en la entidad, mientras que para el resto será del 9,9%. La entidad también amplió su oferta a desarrollos inmobiliarios “desde pozo”, previamente aprobados, y mantiene financiamiento de hasta el 80% del valor de la propiedad con plazos de hasta 20 años.

Se reactivó la oferta de créditos hipotecarios UVA por parte de varias entidades bancarias. Foto: Archivo MDZ Se reactivó la oferta de créditos hipotecarios UVA por parte de varias entidades bancarias. Foto: Archivo MDZ

Una de las novedades más llamativas llegó de la mano del Banco Macro, que reintrodujo los créditos hipotecarios en dólares, prácticamente ausentes desde los años ‘90. La línea ofrece una tasa del 11,5% anual, con un plazo de cinco años, montos de hasta US$ 1 millón y financiamiento de hasta el 50% del valor del inmueble.

El Banco Nación lidera el segmento

Durante 2025 se firmaron 44.305 préstamos hipotecarios en el país, lo que representó el cuarto mejor registro desde 2004 y consolidó una tendencia de recuperación del crédito para vivienda. Sin embargo, el mercado presenta señales de fuerte concentración.

Según un relevamiento de la consultora Empiria con datos del Banco Central, el 76% de los créditos otorgados en octubre del año pasado fueron canalizados a través del Banco Nación. Muy por detrás se ubicaron el BBVA y el Banco Santander, con el 4% cada uno; el Banco Ciudad con el 3%; y el Banco Macro con el 2%. El restante 11% se distribuyó entre otras entidades del sistema.

Este nivel de concentración refleja tanto el peso de la banca pública como las dificultades del resto del sistema para competir en volumen y condiciones en un mercado aún en reconstrucción.