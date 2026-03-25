Banco Nación: el jugoso reintegro en supermercados y mayoristas

En medio de la suba sostenida de precios, el Banco Nación relanzó una promoción que permite aliviar el gasto en alimentos: un reintegro del 30% en compras realizadas en supermercados y mayoristas pagando con MODO a través de la app BNA+.

El beneficio, que tiene alcance nacional, se posiciona como una de las principales herramientas de ahorro para los consumidores, especialmente en productos de primera necesidad.

La promoción está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026 y se aplica todos los miércoles. Para acceder, es necesario pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación utilizando MODO desde la app BNA+, escaneando el código QR en el comercio.

El descuento es del 30% sobre el monto de la compra, con un tope de reintegro de $12.000 por semana por cliente, identificado por su CUIT.

Además, el beneficio alcanza tanto a compras presenciales como online en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

En qué comercios se puede usar

La promoción incluye grandes cadenas y comercios de cercanía. Entre ellos se encuentran Carrefour, Coto, Vea, Disco, Jumbo, Día, Yaguar, Chango Más y Libertad, entre otros.

En provincias como Mendoza, también participan supermercados regionales y mayoristas, lo que amplía las posibilidades de acceso al beneficio.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c1wzejeq45lo Descuentos en Banco Nación en supermercados. Getty Images

El monto máximo de reintegro acumulado surge de aprovechar el beneficio durante todo el período de vigencia.

Para alcanzar el tope semanal de $12.000, es necesario gastar $40.000 cada miércoles, ya que el banco devuelve el 30% del total consumido.

Dado que la promoción se extiende a lo largo de 10 miércoles, un usuario puede acumular hasta $120.000 en reintegros si utiliza el beneficio en cada jornada.

Incluso, en hogares donde más de una persona tenga cuenta en el banco, el ahorro puede duplicarse, ya que el límite se aplica por titular.

El reintegro no es inmediato: se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta asociada a BNA+.

Este aspecto es clave para la planificación del gasto, ya que el beneficio funciona como una devolución posterior y no como un descuento directo en el momento de pagar.