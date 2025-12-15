Banco Nación lanzó promos imperdibles de Navidad: reintegros y cuotas sin interés en compras online
El Banco Nación activó beneficios para compras online de viernes a domingo, con reintegros por rubro y cuotas sin interés para adelantar regalos de fin de año.
En la recta final de diciembre, el Banco Nación decidió reforzar el consumo con una campaña enfocada en compras online. La propuesta apunta a quienes buscan anticipar regalos de Navidad o cerrar el año con compras planificadas. El esquema combina dos herramientas muy usadas en estas fechas.
La devolución de una parte del gasto y financiamiento sin recargos. La condición base es que la operación se haga en comercios adheridos y dentro de los parámetros fijados por el banco.
Te Podría Interesar
Cuándo y con qué medios de pago se activa la promo del Banco Nación
El beneficio está diseñado para operar de viernes a domingo y solo en compras realizadas por internet. Para entrar en la promoción, el pago debe hacerse con tarjetas de crédito del Banco Nación, en versiones Visa o Mastercard. Ese punto no es menor: si el cliente elige otra modalidad al finalizar la compra, el beneficio queda fuera. La lógica es clara: concentrar el movimiento en el fin de semana, cuando sube la búsqueda de precios y se acelera la toma de decisiones.
El banco segmentó la promoción por categorías. En tecnología, el gancho principal es la posibilidad de financiar en hasta 15 cuotas sin interés, un formato pensado para productos de ticket alto como celulares, computadoras, televisores y accesorios. En indumentaria, jugueterías, librerías de textos y perfumerías, el esquema cambia: se ofrece un reintegro del 20% y, además, la opción de pagar en 6 cuotas sin interés. Son rubros típicos de regalos y compras personales que, en diciembre, suelen dispararse.
Topes de reintegro y cómo se ve en el resumen
La devolución de dinero tiene límites por compra y varía según el rubro. En indumentaria, jugueterías y perfumerías, el tope de reintegro es de $25.000 por operación. En librerías de textos, el máximo es de $10.000 por compra. El banco informó que ese reintegro se reflejará como un ajuste de crédito en el resumen donde figure la transacción o, como máximo, en hasta dos resúmenes posteriores. En paralelo, se aclara que el beneficio no aplica si se paga mediante saldo en cuenta, por lo que la elección del medio de pago es clave.
Como ocurre con la mayoría de las promos bancarias, también hay una advertencia que conviene leer con atención: el Banco Nación no se hace responsable por la calidad de los productos adquiridos. En la práctica, eso deja en manos del comercio la garantía, los cambios y cualquier reclamo por fallas o entregas. Por eso, antes de cerrar una compra, es recomendable revisar reputación del vendedor, condiciones de devolución, plazos de envío y disponibilidad real de stock, sobre todo en artículos de alta demanda.
En cuanto al costo de la financiación, la comunicación del banco indica tasas en 0% para la operatoria promocional (tasa nominal anual, tasa efectiva anual y costo financiero total expresado en TEA).
Después, controlar el resumen para seguir la acreditación. Bien usada, la promo puede representar un alivio real, especialmente en rubros donde el reintegro alcanza su tope más alto.