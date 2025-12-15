Banco Nación lanzó promos imperdibles de Navidad: reintegros y cuotas sin interés en compras online

El Banco Nación activó beneficios para compras online de viernes a domingo, con reintegros por rubro y cuotas sin interés para adelantar regalos de fin de año.

Los regalos de Navidad no tienen que ser un dolor de cabeza con las promociones del Banco Nación.

En la recta final de diciembre, el Banco Nación decidió reforzar el consumo con una campaña enfocada en compras online. La propuesta apunta a quienes buscan anticipar regalos de Navidad o cerrar el año con compras planificadas. El esquema combina dos herramientas muy usadas en estas fechas.

La devolución de una parte del gasto y financiamiento sin recargos. La condición base es que la operación se haga en comercios adheridos y dentro de los parámetros fijados por el banco.

Cuándo y con qué medios de pago se activa la promo del Banco Nación El beneficio está diseñado para operar de viernes a domingo y solo en compras realizadas por internet. Para entrar en la promoción, el pago debe hacerse con tarjetas de crédito del Banco Nación, en versiones Visa o Mastercard. Ese punto no es menor: si el cliente elige otra modalidad al finalizar la compra, el beneficio queda fuera. La lógica es clara: concentrar el movimiento en el fin de semana, cuando sube la búsqueda de precios y se acelera la toma de decisiones.

navidad-shopping-1 El banco segmentó la promoción por categorías. En tecnología, el gancho principal es la posibilidad de financiar en hasta 15 cuotas sin interés, un formato pensado para productos de ticket alto como celulares, computadoras, televisores y accesorios. En indumentaria, jugueterías, librerías de textos y perfumerías, el esquema cambia: se ofrece un reintegro del 20% y, además, la opción de pagar en 6 cuotas sin interés. Son rubros típicos de regalos y compras personales que, en diciembre, suelen dispararse.

Topes de reintegro y cómo se ve en el resumen La devolución de dinero tiene límites por compra y varía según el rubro. En indumentaria, jugueterías y perfumerías, el tope de reintegro es de $25.000 por operación. En librerías de textos, el máximo es de $10.000 por compra. El banco informó que ese reintegro se reflejará como un ajuste de crédito en el resumen donde figure la transacción o, como máximo, en hasta dos resúmenes posteriores. En paralelo, se aclara que el beneficio no aplica si se paga mediante saldo en cuenta, por lo que la elección del medio de pago es clave.