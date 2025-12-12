Navidad: las promociones del Banco Nación para comprar juguetes con descuento

Con la Navidad ya a la vuelta de la esquina, quienes aún no hicieron las compras de juegos y juguetes encontrarán en los próximos días una batería de promociones que permitirán aliviar el bolsillo. Esto servirá y mucho para aquellos padres o tíos que deben regalarle a los más pequeños de la familia. La promo del Banco Nación .

Las principales cadenas del sector activarán rebajas que van del 20% al 40%, sumadas a planes de financiamiento de 3, 6 y hasta 9 cuotas sin interés, según el banco o billetera con la que se pague.

Estas oportunidades se concentrarán entre mediados de diciembre y la víspera del 24 , cuando se esperan las ofertas más fuertes. A continuación, un repaso por las acciones más destacadas de cada entidad financiera.

Este sábado 13 comienza una gran promo y está disponible en jugueterías adheridas un 20% de reintegro + 6 cuotas sin interés.

Sin embargo, del 20 al 24: se mantiene el 20% y las 6 cuotas, con un 5% extra para quienes cobran el salario a través del banco. Reintegro máximo por compra: $25.000. Esta promoción es válida pagando con tarjeta de crédito.

Por su parte, hay otras entidades que mantienen promociones para la Navidad y para aprovechar en jugueterías. Por ejemplo, el Banco Galicia que ofrece lunes 15 y 22 / martes 16 y 23: 9 cuotas sin interés + 20% de reintegro (25% para Éminent). Todos los miércoles: entre 20% y 25% + 3 cuotas en las tiendas: City Kids, Cebra, Carrousel, Mono Coco, El Mundo del Juguete y más.

Juguetes jugueterías (2).JPG Buenos precios en jugueterías con Banco Nación. Maximiliano Ríos/MDZ

El Banco Santander ofrece este miércoles 17: 25% sin tope (30% para Select) + 9 cuotas sin interés. El sábado 20: 3 cuotas sin interés en jugueterías y bicicleterías que cobren con Getnet.

Mientras que el Banco BBVA: del 18 al 20 un 20% de reintegro (tope $40.000), o 30% para clientes con cuenta sueldo (tope $60.000), + 6 cuotas sin interés. En City Kids, Educando, El Mundo del Juguete y otras.

Finalmente, Mercado Pago ofrece en Cachavacha: 25% sin tope todos los días. Luego en el Mundo del Juguete: 30% el 23 y 24 (tope $12.000). Y en Somos los Juguetes: 20% del 19 al 21 (tope $15.000).