Cuánto cuesta la ropa H&M que se vende en supermercados de Argentina

La marca internacional H&M, conocida por su moda accesible, amplía su presencia en Argentina con la venta de prendas directamente en supermercados, una novedad para el mercado local. El desembarco comenzó en la cadena Coto, donde ya es posible encontrar ropa femenina importada en varias sucursales del país, y se anticipa que pronto la oferta se expanda a otras tiendas.

El ingreso de H&M a los pasillos de supermercado se da en un contexto de creciente competencia de ropa extranjera en el país, con importaciones que amplían las opciones para quienes buscan moda sin salir de Argentina. Hasta ahora, las prendas disponibles son exclusivamente de mujer y no están a la venta a través de canales online.

En qué supermercados conseguir y los precios Las prendas de la marca sueca pueden hallarse en seis sucursales de Coto —incluyendo Abasto, Nordelta, Tortugas, Moreno y Mar del Plata— aunque todavía no todas las tiendas del supermercado las ofrecen. En el Coto del Abasto, por ejemplo, se observan una variedad de artículos con precios que rondan:

Vestidos y pantalones simples cerca de $46.000

Tops juveniles alrededor de $25.000

Blusas por unos $31.000

Shorts de jean a casi $40.000

Remeras y musculosas desde $20.000

Monos desde $30.999 Estas prendas, en general de diseño básico y sin ser parte de la última colección de la firma, se exhiben en góndolas y percheros con señalización de H&M dentro de los supermercados.

reciclar ropa (1) Ilustrativa. Ropa y venta en supermercados. Canva Aunque los precios no siempre compiten con ofertas online internacionales, existe una forma de ahorrar: las prendas H&M sin promociones especiales pueden beneficiarse del 15% de descuento que ofrece la “Comunidad Coto” a quienes paguen al contado en el local. Para acceder a esta rebaja, basta con asociarse gratuitamente a la comunidad y realizar la compra de forma presencial.