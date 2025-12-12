Cuánto cuesta la ropa H&M que se vende en supermercados de Argentina
H&M desembarcó en las góndolas de supermercados con distintos precios y promociones. Los descuentos.
La marca internacional H&M, conocida por su moda accesible, amplía su presencia en Argentina con la venta de prendas directamente en supermercados, una novedad para el mercado local. El desembarco comenzó en la cadena Coto, donde ya es posible encontrar ropa femenina importada en varias sucursales del país, y se anticipa que pronto la oferta se expanda a otras tiendas.
El ingreso de H&M a los pasillos de supermercado se da en un contexto de creciente competencia de ropa extranjera en el país, con importaciones que amplían las opciones para quienes buscan moda sin salir de Argentina. Hasta ahora, las prendas disponibles son exclusivamente de mujer y no están a la venta a través de canales online.
Te Podría Interesar
En qué supermercados conseguir y los precios
Las prendas de la marca sueca pueden hallarse en seis sucursales de Coto —incluyendo Abasto, Nordelta, Tortugas, Moreno y Mar del Plata— aunque todavía no todas las tiendas del supermercado las ofrecen. En el Coto del Abasto, por ejemplo, se observan una variedad de artículos con precios que rondan:
Vestidos y pantalones simples cerca de $46.000
Tops juveniles alrededor de $25.000
Blusas por unos $31.000
Shorts de jean a casi $40.000
Remeras y musculosas desde $20.000
Monos desde $30.999
Estas prendas, en general de diseño básico y sin ser parte de la última colección de la firma, se exhiben en góndolas y percheros con señalización de H&M dentro de los supermercados.
Aunque los precios no siempre compiten con ofertas online internacionales, existe una forma de ahorrar: las prendas H&M sin promociones especiales pueden beneficiarse del 15% de descuento que ofrece la “Comunidad Coto” a quienes paguen al contado en el local. Para acceder a esta rebaja, basta con asociarse gratuitamente a la comunidad y realizar la compra de forma presencial.
Esta ventaja se suma a otros descuentos que la cadena ofrece en productos de su marca propia, como ropa de la línea Top Design, que ya incluye bonificaciones de hasta 40% para socios de la comunidad.
La llegada de H&M a supermercados se enmarca en un momento de fuerte crecimiento de la oferta de indumentaria importada en Argentina. La expansión de marcas extranjeras y la posibilidad de comprar ropa desde el exterior con costos más bajos están cambiando las reglas del juego para los consumidores locales.