Anses: tras el aumento en las jubilaciones, qué se sabe del bono de $70.000 para 2026

Anses se encuentra tomando definiciones respecto del bono para los jubilados de todo el país. Mientras tanto, los adultos mayores esperan por el anuncio.

El inicio de 2026 traerá un incremento en los haberes previsionales que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), aunque persiste la incertidumbre sobre si se extenderá o no el bono de $70.000. Desde el 1 de enero regirá un incremento del 2,5% tras conocerse el dato de la inflación de noviembre hace pocas horas.

Según estimaciones oficiales, en enero próximo las jubilaciones se ajustarán en función de la inflación registrada en noviembre, tal como indica la fórmula de movilidad vigente. Ese cambio implicaría que la jubilación mínima supere los $349.000, mientras que los haberes más altos subirían también, con montos que rondarían los $2,35 millones en el caso de las jubilaciones máximas.

Qué pasa con el bono de Anses a jubilados Sin embargo, la gran interrogante es si, además de este incremento automático, el Gobierno nacional decretará la continuidad de un refuerzo extraordinario de ingresos similar al bono de hasta $70.000 que se pagó durante gran parte de 2025. Hasta ahora, ni ANSES ni el Poder Ejecutivo han difundido una confirmación oficial sobre ese beneficio adicional para enero.

Las proyecciones internas en ámbitos gubernamentales sostienen que, de repetirse ese pago extraordinario, los jubilados que perciben el haber mínimo podrían llegar a cobrar un total cercano a $420.000 el próximo mes. Ese cálculo combina el aumento por inflación con el eventual bono.