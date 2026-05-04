Cuál es la ayuda de casi $125.000 que Anses paga en mayo y pocos conocen

Anses paga en mayo una ayuda de casi $125.000 que no todos conocen y que está destinada a personas que hayan contraído matrimonio recientemente. No se trata de una prestación mensual, sino de un pago único que forma parte de las Asignaciones de Pago Único, conocidas como APU.

La asistencia corresponde a la Asignación Familiar por Matrimonio , un beneficio que la Administración Nacional de la Seguridad Social entrega a quienes formalizaron su vínculo civil y cumplen con los requisitos previstos por el organismo. Para mayo, el monto actualizado es de $123.307 por solicitante.

El dato importante es que el pago puede alcanzar a ambos cónyuges. Si los dos integrantes de la pareja están incluidos dentro del régimen y cumplen con las condiciones exigidas, cada uno puede cobrar la asignación. En ese caso, el ingreso total supera los $246.000.

La ayuda de Anses está dirigida a trabajadores registrados en relación de dependencia del sector privado, personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, titulares de la prestación por desempleo, trabajadores de temporada y beneficiarios de la pensión honorífica de veteranos de guerra del Atlántico Sur .

La ayuda de Anses puede cobrarse por ambos cónyuges si los dos cumplen con las condiciones.

El requisito principal es haber contraído matrimonio civil. Además, el vínculo debe estar acreditado ante Anses y el trámite debe realizarse dentro de los plazos establecidos. La solicitud puede iniciarse desde los dos meses posteriores al casamiento y hasta dos años después de celebrado el matrimonio.

También se deben respetar los topes de ingresos vigentes. Para mayo, el ingreso individual no puede superar los $2.896.244, mientras que el ingreso del grupo familiar debe mantenerse dentro del límite establecido para acceder a las asignaciones familiares.

Cómo se hace el trámite para cobrar

Para solicitar la Asignación por Matrimonio, Anses exige presentar el DNI de ambos cónyuges y la partida o acta de matrimonio. También es necesario tener actualizados los datos personales y los vínculos familiares en la base del organismo.

El trámite puede realizarse de manera online, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde los canales digitales de Anses. Otra opción es gestionarlo en forma presencial, con turno previo, en una oficina del organismo.

Una vez aprobada la solicitud, el pago se acredita por única vez. Por eso, a diferencia de otras prestaciones que se cobran todos los meses, esta ayuda está pensada para acompañar un momento puntual dentro del grupo familiar.