El truco de limpieza para eliminar las manchas amarillas de las axilas y salvar las camisas este verano

En verano las personas transpiran más y las prendas se amarillean. Una fórmula de limpieza es la solución al problema.

El uso de desodorantes antitranspirantes y el calor extremo en verano generan manchas amarillas en las axilas que son difíciles de quitar y parecen imposibles. Sin embargo, existe un truco casero de limpieza con tres ingredientes para devolver a las prendas el blanco original.

Limpieza Con temperaturas superiores a los 35 grados el sudor es inevitable, pero eso sumado a la reacción química que genera con los desodorantes hace que las prendas se vuelvan amarillas en las axilas arruinando remeras y camisas.

Para esta limpieza la clave no es la lavandina sino una mezcla de agua oxigenada (de 10 o 20 volúmenes), bicarbonato de sodio y jabón líquido para platos.

En primer lugar, se mezclan dos cucharadas de bicarbonato de sodio con una de jabón de platos y un chorrito de agua oxigenada hasta formar una pasta cremosa. Colocar la mezcla sobre la mancha seca y asegurarse de que la tela quede empapada.

El secreto está en frotar con un cepillo de dientes viejo porque eso ayudará al bicarbonato de sodio a penetrar en el tejido. Dejar actuar al menos durante una hora, enjuagar con agua fría y llevar a la lavadora como de costumbre.