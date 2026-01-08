Limpieza: la fórmula infalible con naftalina para terminar con el olor a orina de las mascotas

La limpieza del hogar en las casas que hay mascotas generalmente incluye la orina de perros y gatos que desprenden mal olor. Lo cierto es que existe una fórmula para terminar con este problema de manera económica de manera sencilla.

Con esta fórmula el hogar estará libre de olores desagradables y además ayuda a combatir las plagas. Se trata de una mezcla de naftalina , alcohol y clavo de olor.

Con este preparado no solo los pisos quedarán impecables sino que es una solución definitiva a los problemas de higiene que generan los animales en el hogar.

La sinergia de los ingredientes logra que se produzca un efecto inmediato. Además, es altamente efectivo para combatir moscas, cucharachas y chinches por el fuerte aroma que actúa como repelente natural.

Con este truco casero la casa no tendrá más olor a orina Foto: SHUTTERSTOCK

Además, es una de las mejores maneras para eliminar el olor a orina persistente de perros y gatos.

Asimismo, la mezcla sirve para la limpieza de tuberías ayudando a mantener desagües libres de olores nauseabundos.

Paso a paso

En primer lugar, se trituran las bolas de naftalina hasta que se reducen al polvo. Luego se mezclan con el limpiador habitual de pisos. Añadir alcohol y un puñado de clavos de olor.