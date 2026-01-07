Presenta:

Tendencias

|

cocina

Cómo sacar el olor a comida frita de la cocina en minutos

El olor a fritura puede invadir la cocina pero con métodos simples es posible neutralizarlo en minutos y recuperar la frescura del ambiente.

Alejandro Llorente

Dos métodos simples para eliminar el olor a fritura en la cocina. Foto: Shutterstock

Dos métodos simples para eliminar el olor a fritura en la cocina. Foto: Shutterstock

Después de una milanesa o unas papas fritas, la cocina suele quedar marcada por un aroma intenso que no siempre se va con solo abrir la ventana. El olor a fritura se adhiere a cortinas, muebles y ropa, y puede permanecer durante horas. Por suerte, existen soluciones simples de limpieza y al alcance de cualquiera para neutralizarlo sin recurrir a aerosoles.

Dos métodos fáciles de limpieza

Vapor de limón o vinagre

Uno de los métodos más efectivos y naturales consiste en aprovechar el vapor. Solo hace falta colocar una olla con agua al fuego, sumar rodajas de limón o un chorrito de vinagre y dejar hervir durante unos minutos. El vapor se expande por el ambiente y actúa directamente sobre el olor a aceite, neutralizándolo en lugar de taparlo. Además, deja una sensación de limpieza y frescura inmediata en toda la cocina.

Te Podría Interesar

limon-albahaca-y-romero-77VWTWCONJAH7BYROPZ2CHWN6Q
El vapor de lim&oacute;n o vinagre neutraliza olores de manera natural. Foto: Archivo &nbsp;

El vapor de limón o vinagre neutraliza olores de manera natural. Foto: Archivo

Café tostado en la sartén

Para quienes buscan una solución exprés, el café es un gran aliado. Al calentar granos de café en una sartén, el aroma intenso se libera rápidamente y desplaza el olor a fritura en cuestión de minutos. Es ideal para usar después de cocinar o antes de recibir visitas. Como alternativa, también pueden utilizarse palitos de canela, que aportan un perfume cálido y agradable.

Con pequeños gestos y sin gastar de más, es posible devolverle a la cocina un aire fresco casi al instante. Dos trucos simples que demuestran que, muchas veces, las mejores soluciones están en lo cotidiano.

Archivado en

Notas Relacionadas