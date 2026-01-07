Cómo sacar el olor a comida frita de la cocina en minutos

El olor a fritura puede invadir la cocina pero con métodos simples es posible neutralizarlo en minutos y recuperar la frescura del ambiente.

Después de una milanesa o unas papas fritas, la cocina suele quedar marcada por un aroma intenso que no siempre se va con solo abrir la ventana. El olor a fritura se adhiere a cortinas, muebles y ropa, y puede permanecer durante horas. Por suerte, existen soluciones simples de limpieza y al alcance de cualquiera para neutralizarlo sin recurrir a aerosoles.

Dos métodos fáciles de limpieza Vapor de limón o vinagre Uno de los métodos más efectivos y naturales consiste en aprovechar el vapor. Solo hace falta colocar una olla con agua al fuego, sumar rodajas de limón o un chorrito de vinagre y dejar hervir durante unos minutos. El vapor se expande por el ambiente y actúa directamente sobre el olor a aceite, neutralizándolo en lugar de taparlo. Además, deja una sensación de limpieza y frescura inmediata en toda la cocina.

limon-albahaca-y-romero-77VWTWCONJAH7BYROPZ2CHWN6Q El vapor de limón o vinagre neutraliza olores de manera natural. Foto: Archivo Café tostado en la sartén Para quienes buscan una solución exprés, el café es un gran aliado. Al calentar granos de café en una sartén, el aroma intenso se libera rápidamente y desplaza el olor a fritura en cuestión de minutos. Es ideal para usar después de cocinar o antes de recibir visitas. Como alternativa, también pueden utilizarse palitos de canela, que aportan un perfume cálido y agradable.