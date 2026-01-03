Rociar vinagre en las cortinas de la ducha: por qué lo recomiendan y para qué sirve

La ducha se convierte en un lugar ideal para la aparición de hongos y malos olores: cómo combatirlos de las cortinas con ingredientes de casa.

Las cortinas de la ducha suelen acumular humedad, restos de jabón y manchas difíciles de eliminar con una limpieza rápida. Con el uso diario, este ambiente húmedo se convierte en el escenario ideal para la aparición de hongos y malos olores. Frente a este problema, un ingrediente simple y económico vuelve a ganar protagonismo: el vinagre blanco.

El uso de vinagre sobre las cortinas de la ducha es una recomendación comun por su capacidad para desinfectar de forma natural. Gracias a su acidez, ayuda a eliminar bacterias, moho y residuos de cal que se adhieren al plástico o a la tela. Rociarlo de manera regular permite mantenerlas limpias por más tiempo y reducir la necesidad de lavados intensivos.

Limpieza práctica y sin químicos agresivos Además de combatir las manchas visibles, el vinagre actúa como neutralizador de olores. Al aplicarlo diluido en agua y dejarlo actuar unos minutos, se eliminan los aromas desagradables que suelen aparecer en baños con poca ventilación. Luego, solo alcanza con enjuagar o pasar un paño húmedo para notar la diferencia.

Vinagre.jpg El vinagre es una alternativa accesible y sustentable para la limpieza del hogar. Otro beneficio clave es que previene la acumulación de hongos negros en los pliegues inferiores de la cortina, una de las zonas más problemáticas. Usarlo de forma preventiva, una o dos veces por semana, ayuda a conservar el material y evita que se deteriore prematuramente.