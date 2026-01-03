Rociar vinagre en las cortinas de la ducha: por qué lo recomiendan y para qué sirve
La ducha se convierte en un lugar ideal para la aparición de hongos y malos olores: cómo combatirlos de las cortinas con ingredientes de casa.
Las cortinas de la ducha suelen acumular humedad, restos de jabón y manchas difíciles de eliminar con una limpieza rápida. Con el uso diario, este ambiente húmedo se convierte en el escenario ideal para la aparición de hongos y malos olores. Frente a este problema, un ingrediente simple y económico vuelve a ganar protagonismo: el vinagre blanco.
El uso de vinagre sobre las cortinas de la ducha es una recomendación comun por su capacidad para desinfectar de forma natural. Gracias a su acidez, ayuda a eliminar bacterias, moho y residuos de cal que se adhieren al plástico o a la tela. Rociarlo de manera regular permite mantenerlas limpias por más tiempo y reducir la necesidad de lavados intensivos.
Limpieza práctica y sin químicos agresivos
Además de combatir las manchas visibles, el vinagre actúa como neutralizador de olores. Al aplicarlo diluido en agua y dejarlo actuar unos minutos, se eliminan los aromas desagradables que suelen aparecer en baños con poca ventilación. Luego, solo alcanza con enjuagar o pasar un paño húmedo para notar la diferencia.
Otro beneficio clave es que previene la acumulación de hongos negros en los pliegues inferiores de la cortina, una de las zonas más problemáticas. Usarlo de forma preventiva, una o dos veces por semana, ayuda a conservar el material y evita que se deteriore prematuramente.
Más allá de su eficacia, el vinagre se destaca por ser una alternativa accesible y sustentable. Además no daña las superficies, no deja residuos tóxicos y resulta seguro para el uso cotidiano en el hogar. Un gesto simple que mejora la limpieza del baño y prolonga la vida útil de un elemento que suele pasar desapercibido, pero cumple un rol esencial.