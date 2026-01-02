No es vinagre ni bicarbonato: el truco casero para limpiar repasadores

Cómo limpiar los repasadores y eliminar manchas difíciles con métodos caseros y efectivos sin gastar dinero de más.

Los repasadores acumulan grasa y manchas con el uso diario en la cocina. Foto: Archivo

En la cocina, los repasadores cumplen una función indispensable, pero también son uno de los textiles que más rápido se ensucian. Manchas de grasa, restos de comida y humedad hacen que, con el uso diario, pierdan su color original y acumulen olores. Frente a esto, existe un método simple y efectivo de limpieza que no recurre a los clásicos de siempre.

El truco está en un ingrediente común de la alacena: la sal gruesa, combinada con jugo de limón. Una alternativa natural que ayuda a eliminar manchas difíciles y devolverles un aspecto limpio sin necesidad de productos agresivos. Ambos productos son fáciles de conseguir y baratos.

Limpieza: el método con sal gruesa y limón Este método es ideal para repasadores blancos o claros y ayuda a neutralizar olores persistentes. La sal gruesa actúa como un abrasivo suave, mientras que el limón aporta poder desengrasante y antibacteriano. Juntos, forman una combinación eficaz para los repasadores más castigados.

Las manchas en los repasadores se vuelven más díficiles de sacar con el tiempo Foto: Shutterstock El lavado frecuente es clave para prevenir manchas permanentes. Foto: Archivo Cómo aplicarlo: Espolvorear sal gruesa directamente sobre las manchas.

Agregar jugo de limón hasta humedecer bien la zona.

Dejar actuar entre 20 y 30 minutos.

Enjuagar con agua caliente y lavar de manera habitual. Otros métodos comunes para dejarlos como nuevos Además de la sal y el limón, existen alternativas que también funcionan bien según el tipo de suciedad: