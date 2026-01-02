Presenta:

No es vinagre ni bicarbonato: el truco casero para limpiar repasadores

Cómo limpiar los repasadores y eliminar manchas difíciles con métodos caseros y efectivos sin gastar dinero de más.

Alejandro Llorente

Los repasadores acumulan grasa y manchas con el uso diario en la cocina. Foto: Archivo

En la cocina, los repasadores cumplen una función indispensable, pero también son uno de los textiles que más rápido se ensucian. Manchas de grasa, restos de comida y humedad hacen que, con el uso diario, pierdan su color original y acumulen olores. Frente a esto, existe un método simple y efectivo de limpieza que no recurre a los clásicos de siempre.

El truco está en un ingrediente común de la alacena: la sal gruesa, combinada con jugo de limón. Una alternativa natural que ayuda a eliminar manchas difíciles y devolverles un aspecto limpio sin necesidad de productos agresivos. Ambos productos son fáciles de conseguir y baratos.

Limpieza: el método con sal gruesa y limón

Este método es ideal para repasadores blancos o claros y ayuda a neutralizar olores persistentes. La sal gruesa actúa como un abrasivo suave, mientras que el limón aporta poder desengrasante y antibacteriano. Juntos, forman una combinación eficaz para los repasadores más castigados.

Las manchas en los repasadores se vuelven más díficiles de sacar con el tiempo Foto: Shutterstock
El lavado frecuente es clave para prevenir manchas permanentes. Foto: Archivo

Cómo aplicarlo:

  • Espolvorear sal gruesa directamente sobre las manchas.
  • Agregar jugo de limón hasta humedecer bien la zona.
  • Dejar actuar entre 20 y 30 minutos.
  • Enjuagar con agua caliente y lavar de manera habitual.

Otros métodos comunes para dejarlos como nuevos

Además de la sal y el limón, existen alternativas que también funcionan bien según el tipo de suciedad:

  • Agua caliente y detergente: para el lavado diario, evita que la grasa se acumule.
  • Remojo con jabón blanco: útil para manchas recientes.
  • Lavado con percarbonato: una opción más potente para repasadores muy manchados, siempre respetando las indicaciones del producto.

Por qué es importante limpiar bien los repasadores

Los repasadores húmedos y sucios pueden convertirse en un foco de bacterias. Limpiarlos con frecuencia no solo mejora su aspecto, sino que también ayuda a mantener una cocina más higiénica y segura. Además, un buen lavado prolonga su vida útil y evita malos olores.

