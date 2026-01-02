No es vinagre ni bicarbonato: el truco casero para limpiar repasadores
Cómo limpiar los repasadores y eliminar manchas difíciles con métodos caseros y efectivos sin gastar dinero de más.
En la cocina, los repasadores cumplen una función indispensable, pero también son uno de los textiles que más rápido se ensucian. Manchas de grasa, restos de comida y humedad hacen que, con el uso diario, pierdan su color original y acumulen olores. Frente a esto, existe un método simple y efectivo de limpieza que no recurre a los clásicos de siempre.
El truco está en un ingrediente común de la alacena: la sal gruesa, combinada con jugo de limón. Una alternativa natural que ayuda a eliminar manchas difíciles y devolverles un aspecto limpio sin necesidad de productos agresivos. Ambos productos son fáciles de conseguir y baratos.
Limpieza: el método con sal gruesa y limón
Este método es ideal para repasadores blancos o claros y ayuda a neutralizar olores persistentes. La sal gruesa actúa como un abrasivo suave, mientras que el limón aporta poder desengrasante y antibacteriano. Juntos, forman una combinación eficaz para los repasadores más castigados.
Cómo aplicarlo:
- Espolvorear sal gruesa directamente sobre las manchas.
- Agregar jugo de limón hasta humedecer bien la zona.
- Dejar actuar entre 20 y 30 minutos.
- Enjuagar con agua caliente y lavar de manera habitual.
Otros métodos comunes para dejarlos como nuevos
Además de la sal y el limón, existen alternativas que también funcionan bien según el tipo de suciedad:
- Agua caliente y detergente: para el lavado diario, evita que la grasa se acumule.
- Remojo con jabón blanco: útil para manchas recientes.
- Lavado con percarbonato: una opción más potente para repasadores muy manchados, siempre respetando las indicaciones del producto.
Por qué es importante limpiar bien los repasadores
Los repasadores húmedos y sucios pueden convertirse en un foco de bacterias. Limpiarlos con frecuencia no solo mejora su aspecto, sino que también ayuda a mantener una cocina más higiénica y segura. Además, un buen lavado prolonga su vida útil y evita malos olores.