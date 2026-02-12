Pelopincho: cómo guardarla correctamente hasta el próximo verano
La pileta pelopincho es un infaltable en el verano y por eso, debemos tener en cuenta algunos tips para guardarla de manera correcta.
Con el final del verano, muchas familias comienzan a desarmar la pileta pelopincho para guardarla hasta la próxima temporada. Sin embargo, hacerlo de manera incorrecta puede provocar roturas, manchas, endurecimiento del material o filtraciones cuando vuelva a utilizarse.
El proceso de guardado es clave para extender la vida útil de la lona y la estructura. Un mal secado o un plegado apresurado suelen ser las principales causas de deterioro durante el invierno.
Paso a paso para guardar la pileta sin que se arruine
El primer paso es vaciar completamente la pileta y limpiarla con agua y un detergente neutro. Es importante eliminar restos de cloro, suciedad y posibles manchas. Luego se debe enjuagar bien para que no queden residuos químicos que puedan dañar el material.
Una vez limpia, hay que dejarla secar por completo al sol. Este punto es fundamental: si se guarda húmeda, pueden aparecer hongos, mal olor y manchas difíciles de quitar. Un problema común que encontramos cuando la queremos volver a utilizar. También se recomienda secar bien los caños y uniones antes de desmontar la estructura, de esta forma, no tendremos problemas de oxidación.
Al momento de plegarla, conviene hacerlo sin marcar dobleces muy pronunciados y colocarla en una bolsa o caja en un lugar seco, fresco y protegido de la humedad. De esta manera, la pelopincho se conservará en buenas condiciones y estará lista para volver a usarse cuando llegue el próximo verano.