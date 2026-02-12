Presenta:

Tendencias

|

Verano

Pelopincho: cómo guardarla correctamente hasta el próximo verano

La pileta pelopincho es un infaltable en el verano y por eso, debemos tener en cuenta algunos tips para guardarla de manera correcta.

Alejandro Llorente

Cómo cuidar la lona y los caños hasta el próximo verano. Foto: Archivo

Con el final del verano, muchas familias comienzan a desarmar la pileta pelopincho para guardarla hasta la próxima temporada. Sin embargo, hacerlo de manera incorrecta puede provocar roturas, manchas, endurecimiento del material o filtraciones cuando vuelva a utilizarse.

El proceso de guardado es clave para extender la vida útil de la lona y la estructura. Un mal secado o un plegado apresurado suelen ser las principales causas de deterioro durante el invierno.

Paso a paso para guardar la pileta sin que se arruine

El primer paso es vaciar completamente la pileta y limpiarla con agua y un detergente neutro. Es importante eliminar restos de cloro, suciedad y posibles manchas. Luego se debe enjuagar bien para que no queden residuos químicos que puedan dañar el material.

pelopincho 1102
Guardar la pelopincho correctamente ayuda a prolongar su vida &uacute;til. Foto: Archivo

Una vez limpia, hay que dejarla secar por completo al sol. Este punto es fundamental: si se guarda húmeda, pueden aparecer hongos, mal olor y manchas difíciles de quitar. Un problema común que encontramos cuando la queremos volver a utilizar. También se recomienda secar bien los caños y uniones antes de desmontar la estructura, de esta forma, no tendremos problemas de oxidación.

Al momento de plegarla, conviene hacerlo sin marcar dobleces muy pronunciados y colocarla en una bolsa o caja en un lugar seco, fresco y protegido de la humedad. De esta manera, la pelopincho se conservará en buenas condiciones y estará lista para volver a usarse cuando llegue el próximo verano.

