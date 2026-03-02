GlocalMe lanza el PetPhone: el primer teléfono inteligente diseñado para mascotas

El nuevo PetPhone permite llamadas bidireccionales, rastreo por GPS y monitoreo de salud AI. El equipo de GlocalMe busca mayor seguridad para los animales.

La empresa GlocalMe presentó un equipo que busca cambiar la forma de conectar con los animales domésticos. Se trata del PetPhone, un dispositivo que permite hablar con perros y gatos a distancia. Este teléfono para mascotas integra funciones de audio bidireccional y rastreo preciso para dar seguridad.

Este innovador teléfono se lanzó en el MWC 2026 en Barcelona, donde captó la atención por su propuesta única. La compañía busca que la tecnología móvil no sea solo para humanos, sino que sirva para cuidar la salud y la ubicación de los animales en todo momento.

Funciones del teléfono inteligente para mascotas Así funciona el primer teléfono para mascotas El teléfono funciona como un centro de comunicación que se engancha al collar. Permite que los dueños llamen a sus animales en tiempo real para aliviar la soledad cuando no están en casa. El equipo cuenta con parlantes para que el perro o gato escuche la voz del dueño al instante. Además, permite reproducir música de forma remota para entretener al animal desde la aplicación móvil.

Una de las características más curiosas es que la mascota puede "llamar" al dueño. Para esto, se requiere un entrenamiento donde el animal debe saltar en el aire tres veces en un lapso de seis segundos. Este sistema busca generar una interacción diferente, aunque abre dudas sobre posibles llamadas accidentales si el perro es muy activo.

Tecnología de rastreo de GlocalMe y salud AI En cuanto a la seguridad, el equipo utiliza seis tecnologías de posicionamiento diferentes: GPS, AGPS, LBS, Wi-Fi, Bluetooth y radar activo. Esto permite encontrar al animal tanto en interiores como en exteriores con alta precisión. La tecnología CloudSIM integrada permite que el dispositivo se conecte a redes de 390 operadores en más de 200 países sin necesidad de una tarjeta SIM física.