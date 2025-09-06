Limpieza: los tres ingredientes caseros para eliminar el mal olor de la heladera

Con estos trucos de limpieza, tu heladera puede mantenerse fresca, libre de olores y segura para los alimentos.

Una limpieza casera y regular mantiene el refrigerador fresco y libre de bacterias que afectan los alimentos. Foto: Shutterstock

La limpieza de la heladera es clave para evitar olores desagradables que se impregnan en los alimentos y en el ambiente. Restos de comida, envases abiertos y humedad acumulada generan un olor persistente que no se va con solo pasar un trapo. Por suerte, existen tres ingredientes caseros que ayudan a neutralizar el mal olor de forma rápida y efectiva.

El primero es el clásico bicarbonato de sodio, conocido por sus propiedades desodorantes. Solo hay que colocar una cucharada en un recipiente abierto dentro de la heladera. Este absorbe los olores sin alterar el ambiente ni los alimentos. Para potenciar su efecto, se puede agregar unas gotas de jugo de limón, que además aporta frescura.

El truco sencillo para quitar el mal olor de la nevera El mal olor de la heladera se forma cuando queda algún producto en mal estado. Foto: Shutterstock El bicarbonato, el carbón y los cítricos ayudan a eliminar el mal olor de la heladera sin usar productos químicos. Foto: Shutterstock

Carbón, cítricos y mantenimiento regular de la heladera El segundo ingrediente es el carbón activado, recomendado por especialistas y usuarios en redes. Se puede colocar en un recipiente o bolsita de tela dentro de la heladera. Este elemento absorbe la humedad y neutraliza olores fuertes como los del pescado o la cebolla. Se recomienda cambiarlo cada dos o tres meses.

El tercer truco es usar rodajas de limón o naranja. Estos cítricos no solo perfuman el interior del refrigerador, sino que también ayudan a combatir bacterias y hongos. Se pueden colocar en un platito o directamente sobre una esponja limpia. Es importante reemplazarlos cada semana para evitar que se descompongan.