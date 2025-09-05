Por qué expertos de limpieza recomiendan poner sal en el microondas: para qué sirve

El microondas es uno de los electrodomésticos más usados en la cocina, pero también uno de los que más rápido acumula suciedad, humedad y olores. Por eso, cada vez más expertos en limpieza recomiendan un truco simple y efectivo: poner sal mientras se usa.

Aunque parezca extraño, este método no tiene nada que ver con condimentar la comida. La sal actúa como agente higroscópico, es decir, absorbe la humedad que se genera durante el calentamiento. Esto evita que se acumule vapor en exceso, reduce la formación de manchas internas y ayuda a que los alimentos mantengan mejor su textura, especialmente cuando se recalientan porciones grandes o durante varios minutos.

Un truco simple con sal puede mejorar la limpieza del microondas y evitar que los alimentos pierdan textura. Foto: Shutterstock

Colocar sal dentro del microondas mientras se calienta la comida puede generar varios beneficios concretos. Por un lado, reduce la humedad interna, ya que la sal absorbe el vapor que se libera durante el proceso. Esto evita que se forme condensación en las paredes del aparato.

Al haber menos humedad, también se genera menos suciedad: se forman menos manchas y residuos pegajosos, lo que facilita la limpieza posterior. Además, el ambiente más seco permite que los alimentos mantengan mejor su textura, evitando que queden blandos o gomosos.

Otro beneficio es la reducción de olores. La sal ayuda a neutralizar los aromas intensos que suelen quedar flotando después de calentar comidas con condimentos fuertes. Incluso puede contribuir a la prevención de accidentes, ya que en algunos casos evita el sobrecalentamiento de líquidos, que podrían derramarse o explotar al ser removidos.

Cómo aplicar el truco

No se trata de llenar el microondas de sal, sino de usarla con moderación. Se recomienda colocar un pequeño recipiente con sal gruesa o fina dentro del microondas mientras se calienta la comida. También puede combinarse con rodajas de limón o bicarbonato para potenciar el efecto desodorante.

Este truco funciona mejor en ciclos largos de calentamiento o cuando se recalientan porciones grandes. No reemplaza la limpieza regular, pero sí ayuda a mantener el aparato en mejores condiciones entre lavados.