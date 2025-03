Luciano Cáceres aún enfrentado con su ex Gloria Carrá por la división de bienes

Después del conflicto que separó a la pareja diez años atrás, la actriz Gloria Carrá todavía continúa en una disputa legal con su exmarido Luciano Cáceres. Entrevistado por el cronista del programa de chimentos de El Trece, el actor dijo lo que opina sobre la situación que aún los encuentra enfrentados tras no llegar a un acuerdo con su ex.

Al ser consultado por el notero del programa Puro Show (El Trece), Luciano Cáceres sentenció: “Eso va a juicio, es largo y uno lo entrega ahí. Tenemos nuestras diferencias y por eso lo tiene que decidir un juez”.

Si bien, el actor se mostró en desacuerdo con Gloria Carrá por el hecho de exponer la situación públicamente, explicó: “Yo no entro en eso y tengo como prioridad a mi hija, nunca me vas a oír hablar mal de mi ex porque es una mamá hermosa para mi nena, la ama con locura”.

Luciano Cáceres habló con Puro Show sobre el conflicto con Gloria Carrá

También Luciano Cáceres no dudó en referirse a lo que siente cuando le toca defender sus intereses. “Son impresiones, qué sé yo. Puedo ser el más bueno y el más malo, según cómo me pongo. Mi nido de amor, mi hogar lo voy a defender, si tengo que mostrar los dientes, los muestro y si tengo que abrazar, abrazo”, expresó duramente el artista.

“Yo no tengo nada que aclarar con ustedes chicos, no tengo nada que aclarar públicamente. Preguntale a ella que lo hace públicamente, yo no, yo cuido a mi niña en la vida privada”, expuso algo molesto Luciano Cáceres.

A pesar de sus diferencias, los actores pudieron estar juntos en octubre de 2024 en la fiesta de 15 de Amelia, la hija que tienen en común.