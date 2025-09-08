El picante ida y vuelta entre Chiche Gelblung y La Cuerpo que desató muchos comentarios: "Te hacés el virgen"

Jazmín Salinas , más conocida como La Cuerpo , es una cantante e influencer que en los últimos meses ganó gran notoriedad. Primero fue noticia por la polémica letra de una de sus canciones, que incluso derivó en una demanda por parte de Karina Milei. Luego, volvió a estar en el centro de la escena las fotos con Mauro Icardi.

Hoy, lejos de aquellas controversias (ligada a otras), la creadora de contenido busca mostrar otra faceta. En una entrevista con Chiche Gelblung , La Cuerpo repasó aspectos de su historia personal y las decisiones que marcaron su camino en los últimos años.

Aunque, no todo se trató sobre ella y la mujer trans decidió dar vuelta los roles en los sillones del conductor. Salinas tomó el mando de las preguntas y realizó una en particular que dejó a Gelblung pensando. Pero, ¿qué dijo?

Durante el repaso de su vida como trabajadora sexual, la influencer expresó que en algún momento "todos gatean", es decir, en algún momento "todos pasan por los servicios de una prostituta". Lo comentado generó una pregunta en Jazmín : "¿Vos nunca gateaste?".

Chiche respondió seguro con un no, pero Salinas fue insistente: "No me vas a decir que te hacés el virgen. Vos me preguntás a mi yo también te quiero preguntar a vos. Con todo respeto es un morbo mío, ¿nunca estuviste con una chica trans?".

Gelblung no cambió de opinión, sin embargo si aceptó algo: "Nunca estuve con un hombre, pero me llamaba la atención siempre , ojo". La Cuerpo respondió con una contundente declaración:

"¿Sabés cuál es el morbo que tienen ustedes de nosotras?, el morbo es que tiene una cinturita, unas tetas, un pelazo y un pene, y que lo masturb*n. Ese es el morbo de los hombres. Y es la realidad, porque vos sos hombre y yo soy hombre, entonces yo se lo que te gusta a vos", cerró La Cuerpo.