La dura acusación de una influencer trans contra Mauricio D'Alessandro tras su derrota electoral: "Adefesio"

Las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires dejaron un escenario marcado por nuevos reacomodamientos políticos y resultados que sorprendieron en varios distritos. Una clara derrota de la Libertad Avanza se impuso en la agenda y se hizo sentir en la mañana del lunes.

Entre quienes no lograron imponerse en las urnas estuvo el abogado y mediático Mauricio D’Alessandro , quien quedó fuera de carrera en su intento por conseguir una banca. Luego de lo ocurrido, una polémica influencer lanzó una fuerte acusación contra el ex diputado.

Se trata de Jazmín Salinas, públicamente conocida como La Cuerpo , la creadora de Cuerperío realizó un duro descargo en sus redes sociales, donde aseguró que D’Alessandro la había tratado de “adefesio” en el pasado.

"Este payaso que me trató de adefesio en Bendita TV así te fue papi. Suerte amor por gil", expresó La Cuerpo en sus cuentas oficiales. Lo ocurrido generó una ola de comentarios apoyando a la influencer. Varios usuarios reaccionaron al posteo, que rápidamente comenzó a circular y levantar polémica.

Hasta el momento, Mauricio D’Alessandro no se pronunció públicamente sobre la acusación. Sin embargo, los comentarios hacia el abogado fueron mixtos, algunos apoyando sus dichos y otros, repudiándolos.

El video que desató polémica

Ocurrió hace dos meses, durante el auge de La Cuerpo en las diversas plataformas sociales. Salinas publicó el recorte de lo sucedido en sus redes y se quejó rotundamente:

"Repudio total al Dr. Mauricio D’Alessandro todo tiene un límite espero que se retracte de inmediato por los comentarios hacia mi persona", escribió en conjunto al video en donde se observa al abogado expresarse.

"¿Tenés que ser ese adefesio para tener publicidad?, ¿Qué respeto?, una mina que se la pasa diciendo todas estas barbaridades", dijo Mauricio en aquel entonces.